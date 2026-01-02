ألفيش يعود للكرة لاعباً ومستثمراً في فريق برتغالي!

لشبونة(أ ف ب)

بات نجم برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي سابقا داني ألفيش الذي أُبطلت في مارس الماضي إدانته بالسجن لأربعة أعوام ونصف بتهمة أخلاقية، مستثمراً في أحد أندية الدرجة الثالثة البرتغالية.

وقال نادي ساو جواو دي فير الذي تأسس عام 1929، في حسابه على فيسبوك إنه "في لحظة ستظل محفورة في تاريخ النادي... يصل داني ألفيش بصفته شريكاً في ملكية +ساد+ (الشركة الرياضية المحدودة) للنادي...".

وبحسب موقع "مايس فوتبول" الرياضي، فإن البرازيلي البالغ 42 عاماً قد اشترى 50 % من رأس المال، على أن يشتري النصف الآخر مع نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً للمصدر نفسه، يفكر داني ألفيش في العودة إلى اللعب مجدداً وخوض المباريات خلال الأشهر الستة المقبلة مع الفريق البرتغالي.

ولم يلعب الظهير الأيمن السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي منذ يناير 2023، حين تخلى عنه نادي بوماس المكسيكي بسبب القضية التي انتهت بإدانته بتهمة أخلاقية في برشلونة في الساعات الأولى من 31 ديسمبر 2022، قبل أن تُلغى لاحقاً.

وحُكم على ألفيش في 22 فبراير 2024 بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام، كما أُمر بدفع 150 ألف يورو لضحيته، وفرضت المحكمة عليه أيضاً خمسة أعوام من الإفراج المشروط عند إطلاق سراحه من السجن، ومنع الاقتراب من ضحيته لمدة تسعة أعوام ونصف العام.

ومع إلغاء إدانته، تم التخلي عن كل هذه التدابير الاحترازية.