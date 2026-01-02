5 عرب يزينون التشكيل المثالي لدور المجموعات بأمم أفريقيا

الرباط (د ب أ)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة، التشكيلة المثالية الرسمية لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي ضمت خمسة لاعبين عرب، بواقع لاعبين من المغرب ولاعب واحد من كل من مصر وتونس والجزائر.

وسلط الموقع الرسمي لكاف الضوء على اللاعبين الذين قدموا أقوى العروض خلال المرحلة الافتتاحية من البطولة في المغرب. واختار الاتحاد الأفريقي فريقاً متوازناً بخطة 4/4/ 3.

ونال مدرب نيجيريا إريك شيل لقب أفضل مدرب في دور المجموعات، بعدما أبهر فريقه الجميع بالانضباط التكتيكي والكفاءة الهجومية. وتبرز المغرب كأكثر دولة تمثيلاً بوجود لاعبين اثنين في التشكيلة المثالية، مما يجعل "أسود الأطلس" الدولة الوحيدة التي حققت هذا التميز، إذ حصل نصير مزراوي على التقدير في مركز الظهير الأيمن بعد سلسلة من العروض القوية، حيث جمع بين الصلابة الدفاعية والانطلاقات الهجومية الذكية، وفي خط الوسط، برز أسم إبراهيم دياز، فيما يتعلق بالإبداع والسيطرة وقدرته على فك شفرات الدفاعات في اللحظات الحاسمة.

ويجمع الثلاثي الهجومي بين الجودة والحسم في البطولة، حيث تميز قائد السنغال ساديو ماني بقدرته على تسجيل الأهداف والقيادة والحركة المستمرة، وأضاف الجناح الإيفواري أماد ديالو السرعة والاختراق، بينما أبهر الجزائري رياض محرز الجميع بهدوئه ورؤيته ومساهماته الحاسمة في الثلث الأخير. وفي خط الوسط تفوق النيجيري أديمولا لوكمان على منافسيه من خلال الطاقة التي يتحلى بها وقدرته على الركض لمسافات طويلة وتهديد مرمى المنافسين من خلال الاختراق من العمق، وبرز إلى جانبه الكاميروني كارلوس باليبا بفضل قدراته البدنية بجانب إبداعه في إفساد هجمات المنافسين، ولا يختلف الحال بالنسبة للمغربي دياز الذي أصبح مصدر إمتاع رئيسي في البطولة القارية. وفي خط الدفاع ، تألق إدموند تابسوبا لاعب بوركينا فاسو وأكسيل توانزيبي لاعب الكونغو الديمقراطية، وعلى الجانب الأيسر، قدم التونسي علي عبدي الاستمرارية والانضباط، مكملا خط دفاع موثوق، وأعاد المغربي نصير مزراوي تأكيد مكانته كواحد من أفضل الأظهرة في القارة، من خلال تموضعه الذكي وبراعته الفنية وانضباطه الدفاعي. وبين القائمين، حجز المصري محمد الشناوي مركز حارس المرمى الأفضل بعد عدة عروض مطمئنة وتصديات مبهرة .