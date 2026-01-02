أرتيتا يأمل في إنهاء لعنة بداية العام مع أرسنال

لندن (رويترز)

لم يسبق لأرسنال أن فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تصدره جدول الترتيب في بداية العام الجديد، لكن المدرب ميكيل أرتيتا قال اليوم الجمعة إن حماس فريقه في المنافسة على اللقب، قد يكسر هذا النحس، الذي يلازمه تاريخياً.

ويبتعد أرسنال بفارق ​أربع نقاط عن مانشستر سيتي في منتصف الموسم، مفعماً بالثقة بعد أن أنهى عام 2025 بفوز ساحق على أستون فيلا ​صاحب المركز الثالث بنتيجة 4-1 ليوقف ⁠سلسلة انتصارات منافسه.

وفي السابق، كان أرسنال يقف مكتوف اليدين مع تبخر تقدمه في الترتيب في النصف الثاني من الموسم. لكن احتمالاتهم تحسّنت بشكل ملحوظ، إذ تقول شركة أوبتا للإحصاءات إن ⁠الفريق مرشح بقوة بنسبة 78.98% للفوز ⁠باللقب.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة بورنموث الذي يحتل المركز الخامس عشر غداً السبت: «دعونا نكسر هذا (النحس).. يمكنك أن ​ترى الرغبة والحماس. الكل يرغب في ذلك».

«لا تزال هناك خمسة أشهر متبقية، أستمتع بها يوماً بعد يوم، وأستمتع بالفترة التي نمر بها».

«نحن سعداء حقاً بالمركز الذي نحن فيه. يمكن أن تكون دائماً أفضل، هناك أشياء ​يجب تحسينها. الشيء الوحيد الذي ننظر إليه هو مباراة بورنموث، المباراة القادمة. مازلنا في أوائل يناير، خمسة أشهر أخرى متبقية. علينا أن نبذل المزيد من الجهد».

وحصل أرسنال أيضاً على دفعة معنوية كبيرة على صعيد الإصابات بعودة كاي هافرتس إلى ⁠التشكيلة، إذ أصبح المدرب أرتيتا ​الآن يواجه صداعاً لاختيار المهاجمين، حيث يتنافس اللاعب الألماني مع فيكتور يوكريش وجابرييل جيسوس على مكان ​في التشكيلة الأساسية.

وقال أرتيتا «هذه الأمور تساعد الفريق.. هذا هو ما نريده، أن تكون لدينا خيارات، مع جدول المباريات المزدحم الذي نواجهه»، حتى الآن لم تكن لدينا خيارات، لذلك نتطلع إلى أن يكون الجميع في حالة جيدة وأن نكون قادرين على مداورة التشكيلات وتغييرها أثناء المباراة أيضاً، لاختيار أفضل اللاعبين في أفضل حالة في كل مرة».