السوق الإيطالي يستعيد ذكريات صفقات غيرت تاريخه مع انتقالات يناير

معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، تعود الذاكرة إلى أغلى صفقات البيع التي أبرمتها أندية الدوري الإيطالي عبر تاريخه، وهي صفقات لم تغيّر فقط موازين السوق، بل رسمت أيضاً ملامح مراحل مفصلية في مسيرة اللاعبين والأندية معاً، ويظل الدوري الإيطالي، رغم طابعه المحافظ مالياً مقارنة ببعض الدوريات الأوروبية، حاضراً بقوة في سوق يناير حين تفرض الظروف قرارات حاسمة، حيث نستعرض معاً أغلى وأبرز 10 صفقات في الكالتشيو، تمت خلال يناير .

يتصدر المشهد انتقال المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا إلى يوفنتوس في شتاء 2022، في صفقة قياسية بلغت 83.5 مليون يورو، لتبقى حتى اليوم أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري الإيطالي، وكذلك أغلى صفقة شراء لناد إيطالي، ولا يزال فلاهوفيتش مرتبطاً بعقده حتى نهاية الموسم الجاري، ما يجعل مستقبله محل ترقب جديد.

وفي المركز الثاني، دخل اسم جديد بقوة بعد انتقال الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو، في صفقة عززت خزائن نابولي، قبل أن يواصل اللاعب تألقه ويتوج لاحقاً بلقب دوري أبطال أوروبا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب السويدي ديان كولوسيفسكي الذي انتقل من أتالانتا إلى يوفنتوس في شتاء 2020 مقابل 39 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب يشتريه نادٍ إيطالي في التاريخ.

ويبرز اسم البولندي كريستوف بياتيك كحالة فريدة، إذ يظهر مرتين في القائمة، عبر انتقاله من جنوى إلى ميلان مقابل 35 مليون يورو، ثم من ميلان إلى هيرتا برلين مقابل 24 مليون يورو، ويُعد جنوى المفاجأة الأكبر، كأكثر نادٍ إيطالي حضوراً في قائمة أغلى مبيعات يناير، بفضل صفقات بياتيك، ولاعب الوسط نيكولو روفيلا إلى يوفنتوس، إضافة إلى انتقال المدافع رادو دراجوشين إلى توتنهام هوتسبير.

كما شهدت القائمة حضور صفقة انتقال باتريك دورغو من ليتشي إلى مانشستر يونايتد، في مؤشر على اتساع دائرة التأثير التجاري لأندية الوسط في الكالتشيو.

** أغلى 10 مبيعات في تاريخ الدوري الإيطالي خلال يناير

1. دوشان فلاهوفيتش: فيورنتينا - يوفنتوس – 83.5 مليون يورو.

2. خفيتشا كفاراتسخيليا: نابولي - باريس سان جيرمان – 70 مليون يورو.

3. ديان كولوسيفسكي: أتالانتا - يوفنتوس – 39 مليون يورو.

4. كريستوف بياتيك: جنوى - ميلان – 35 مليون يورو.

5. خوان كوادرادو: فيورنتينا - تشيلسي – 31 مليون يورو.

6. باتريك دورجو: ليتشي - مانشستر يونايتد – 30 مليون يورو.

7. نيكولو روفيلا: جنوى - يوفنتوس – 26 مليون يورو.

8. رادو دراجوشين: جنوى - توتنهام – 25 مليون يورو.

9. إليف إلماس: نابولي - لايبزيج – 24 مليون يورو.

10. كريستوف بياتيك: ميلان - هيرتا برلين – 24 مليون يورو.