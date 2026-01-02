الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين

معتز الشامي (أبوظبي)

شهد عام 2025 فترة عصيبة للعديد من أندية كرة القدم في العالم، حيث عانت بعض الفرق من انخفاضات كبيرة في قيمتها السوقية الإجمالية، ويعود هذا التراجع إلى مزيج من عوامل عدة، منها الهبوط إلى الدرجات الأدنى وتراجع أداء الفريق، ورحيل النجوم، إضافة إلى تقدم أعمار بعض اللاعبين الآخرين وغيرها من العوامل، فمن هي الأندية خسرت أكبر قيمة سوقية في عام 2025؟

وسيطرت الأندية الإنجليزية على نصف قائمة أكثر 10 فرق خسرت أكبر قيمة سوقية في عام 2025، وأكمل عقد العشرة ناديان من ألمانيا، وآخران من إسبانيا، وفريق واحد من فرنسا.

وخسر ريال سوسيداد قيمة سوقية أكبر من أي نادٍ آخر في 2025، حيث انخفضت قيمته بمقدار 177 مليون يورو، حيث عانى الفريق من عام كارثي، إذ أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر في الدوري الإسباني، ويحتل حالياً المركز السادس عشر، قبل مراكز قليلة من مراكز الهبوط.

ويحتل باير ليفركوزن الألماني المركز الثاني، حيث انخفضت قيمته بمقدار 164 مليون يورو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى خسارة العديد من اللاعبين الأساسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم فلوريان فيرتز -الذي تبلغ قيمته السوقية 140 مليون يورو- كأبرز مثال على ذلك.

وشهدت قائمة العشرة الأكثر خسارة، وجود 4 أندية هابطة من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الصيف الماضي، حيث احتل ساوثهامبتون الإنجليزي المركز الثالث، بعد خسارته 127 مليون يورو من قيمته السوقية، بعدما هبط إلى «التشامبيونشيب» الموسم الماضي.

ويليه مواطنه ليستر سيتي، الذي فقد 113 مليون يورو من قيمته السوقية، بعدما هبط أيضاً إلى «التشامبيونشيب». ويكمل قائمة الخمسة الأوائل نادي لايبزيج الألماني، الذي خسر 110 ملايين يورو من قيمته السوقية.

وفي المركز السادس يأتي نادي برايتون، الذي خسر 99 مليون يورو من قيمته السوقية، يله أستون فيلا، الذي فقد 82 مليون يورو من قيمته السوقية، ثم مانشستر يونايتد، الذي خسر 76 مليون يورو من قيمته السوقية.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل، نادي لاس بالماس (المركز التاسع بخسارة 76 مليون يورو)، والذي هبط من الدوري الإسباني الممتاز إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، وفي المركز العاشر يأتي نادي استاد ريمس الفرنسي (74 مليون يورو)، والذي هبط أيضاً من الدوري الفرنسي الممتاز إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.