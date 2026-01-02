الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل

جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
2 يناير 2026 18:30

 
معتصم عبدالله (دبي)
نعت جماهير نادي الوصل وفاة المغفور له الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، عبر لفتة وفاء مؤثرة تمثلت في تيفو حمل صورة الفقيد، رُفع في مدرجات استاد زعبيل قبل انطلاق مواجهة «الإمبراطور» أمام ضيفه الوحدة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.
وجسدت مبادرة الجماهير رسالة وفاء وتقدير لمسيرة رجل ترك بصمة خالدة في تاريخ النادي، مؤكدة أن رموز الوصل سيبقون حاضرين في ذاكرة مدرجاته وإنجازاته.
ويُعد الفقيد أحد أقطاب نادي الوصل ورموزه التاريخية، إذ عمل سابقاً في إدارة «الإمبراطور»، وكان من رجالات النادي الأوفياء الذين أسهموا بجهودهم في ترسيخ مكانته وتحويله إلى قلعة للبطولات.
وللراحل دور بارز في مسيرة إنجازات الوصل، ولا سيما خلال حقبة الثمانينات، من خلال متابعته الدقيقة لمختلف فرق النادي، سواء في كرة القدم أو بقية الألعاب الجماعية، التي شهدت خلالها مسيرة «الأصفر» تألقاً لافتاً وحصاداً للذهب والإنجازات.

