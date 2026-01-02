الوصل يُلحق بالوحدة أول خسارة في الموسم ويقتنص الوصافة

معتصم عبدالله (دبي)

اقتنص الوصل ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه الوحدة 1-0، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد زعبيل، ضمن افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر «البديل» الكولومبي برايان بالاسيوس في الدقيقة 84، بعد أربع دقائق فقط من دخوله بديلاً لعلي صالح في الدقيقة 80، ليمنح «الإمبراطور» فوزاً ثميناً قاده إلى إلحاق الخسارة الأولى بالوحدة في الموسم الحالي.

وبفضل الانتصار المتأخر، صعد الوصل إلى مركز الوصافة برصيد 21 نقطة، متقدماً على الوحدة بفارق المواجهات المباشرة، مع تساوي الفريقين في عدد النقاط، وامتلاكهما مباريات مؤجلة من الجولة التاسعة، إذ يلتقي الوصل مع شباب الأهلي، فيما يستقبل الوحدة نظيره الشارقة خلال شهر يناير الجاري.

وشكّل هذا الفوز فكاً لعقدة استمرت طويلاً أمام «العنابي»، إذ حقق الوصل انتصاره الحادي عشر في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، من أصل 24 مباراة، مقابل 12 فوزاً للوحدة، فيما انتهت 10 مواجهات بالتعادل.

كما يُعد هذا الانتصار الأول لـ«الأصفر» على الوحدة في الدوري بعد سلسلة امتدت إلى 10 مباريات متتالية من دون فوز، والأول أيضاً بعد أن حافظ الوحدة على سجله خالياً من الخسارة في آخر خمس زيارات سابقة إلى استاد زعبيل، قبل مواجهة اليوم.