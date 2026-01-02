السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يُلحق بالوحدة أول خسارة في الموسم ويقتنص الوصافة

الوصل يُلحق بالوحدة أول خسارة في الموسم ويقتنص الوصافة
2 يناير 2026 19:31

 

معتصم عبدالله (دبي)
اقتنص الوصل ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه الوحدة 1-0، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد زعبيل، ضمن افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.
وجاء هدف المباراة الوحيد عبر «البديل» الكولومبي برايان بالاسيوس في الدقيقة 84، بعد أربع دقائق فقط من دخوله بديلاً لعلي صالح في الدقيقة 80، ليمنح «الإمبراطور» فوزاً ثميناً قاده إلى إلحاق الخسارة الأولى بالوحدة في الموسم الحالي.
وبفضل الانتصار المتأخر، صعد الوصل إلى مركز الوصافة برصيد 21 نقطة، متقدماً على الوحدة بفارق المواجهات المباشرة، مع تساوي الفريقين في عدد النقاط، وامتلاكهما مباريات مؤجلة من الجولة التاسعة، إذ يلتقي الوصل مع شباب الأهلي، فيما يستقبل الوحدة نظيره الشارقة خلال شهر يناير الجاري.
وشكّل هذا الفوز فكاً لعقدة استمرت طويلاً أمام «العنابي»، إذ حقق الوصل انتصاره الحادي عشر في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، من أصل 24 مباراة، مقابل 12 فوزاً للوحدة، فيما انتهت 10 مواجهات بالتعادل.
كما يُعد هذا الانتصار الأول لـ«الأصفر» على الوحدة في الدوري بعد سلسلة امتدت إلى 10 مباريات متتالية من دون فوز، والأول أيضاً بعد أن حافظ الوحدة على سجله خالياً من الخسارة في آخر خمس زيارات سابقة إلى استاد زعبيل، قبل مواجهة اليوم.

أخبار ذات صلة
كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
الوصل
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
أصحاب السعادة
الإمبراطور
آخر الأخبار
محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في قصر زعبيل
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في قصر زعبيل
اليوم 21:07
صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
الأخبار العالمية
ترامب ينشر صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
اليوم 21:02
كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس
الرياضة
كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس
اليوم 20:34
لأول مرة.. عرض مجوهرات مرتبطة ببوذا
الترفيه
لأول مرة.. عرض مجوهرات مرتبطة ببوذا
اليوم 20:34
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
الرياضة
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©