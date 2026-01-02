الظفرة إلى «النقطة 15» بفوز صعب على خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



عاد الظفرة بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على مضيفه خورفكان 3-2 في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد صقر بن محمد القاسمي في مدينة خورفكان ضمن مباريات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع فرسان الظفرة رصيدهم للنقطة 15 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند النقطة 11 في المركز العاشر.

وشهد اللقاء تسجيل 5 أهداف، حيث تقدم الظفرة بالهدف الأول عن طريق هدف عكسي سجله المدافع عبدالله الرفاعي في الدقيقة 19 وأدرك أحمد جشك التعادل لمصلحة خورفكان في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

‏ وفي الشوط الثاني نجح الظفرة بإضافة الهدف الثاني عن طريق محمد الخلوي في الدقيقة 47، وأضاف ريان يسلم هدف الظفرة الثالث في الدقيقة 85، لكن البرازيلي لورينسي قلص النتيجة عن طريق علامة الجزاء في الدقيقة 88 لتشتعل المباراة وسط محاولات أصحاب الأرض العودة للمباراة ولم تنجح هذه المحاولات ليعلن الحكم نهاية اللقاء.