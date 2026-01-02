السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جدة تستضيف «خليجي 27» سبتمبر المقبل

جدة تستضيف «خليجي 27» سبتمبر المقبل
2 يناير 2026 20:00

 


الرياض (د ب أ)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة مدينة جدة منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أنه من المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الإنماء) وكذلك استاد الأمير عبدالله الفيصل.
من جانبه أشاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، بما تتمتع به السعودية من قدرات وإمكانات تبشر بنسخة استثنائية من البطولة الخليجية التي تعد إحدى أعرق البطولات في منطقة الشرق الأوسط.
كذلك أعرب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتزاز وترحيب المملكة باستضافة الأشقاء في هذه البطولة التي تعود إلى أرض المملكة مجددا، متمنيا للمنتخبات المشاركة التوفيق وطيب الإقامة في وطنهم الثاني.

