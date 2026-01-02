السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كريستال بالاس يعلن تعاقده مع برينان جونسون مهاجم توتنهام

كريستال بالاس يعلن تعاقده مع برينان جونسون مهاجم توتنهام
2 يناير 2026 21:09


لندن (د ب أ)
أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي ضم المهاجم الدولي الويلزي برينان جونسون قادما من توتنهام في صفقة قياسية، حسبما قال النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وقع على عقد يمتد لمدة أربعة أعوام ونصف مع الفريق وسيرتدي القميص رقم 11، وأوضح أن جونسون سيكون جاهزا للمشاركة للمرة الأولى بقميص الفريق في مواجهة نيوكاسل في ملعب «سانت جيمس بارك» بعد غد الأحد.
من جانبه قال أوليفير جلاسنر، المدير الفني لكريستال بالاس: «أنا سعيد للغاية بانضمام برينان للفريق، لقد جاء في وقت مبكر بفترة الانتقالات الشتوية، وهذا يحسب للنادي الذي أراد القيام بالصفقة في أسرع وقت ممكن».
وأضاف: «برينان سيمنحنا خيارات عديدة في خط الهجوم بسرعته وقدراته التهديفية العالية وفي الفترة المقبلة لدينا مباريات عديدة ستجعله قادرا على تقديم الإضافة للفريق». وقال جونسون في تصريحات لموقع ناديه الجديد: «أنا متحمس حقا وسعيد للغاية، كريستال بالاس ناد عظيم ولدي إعجاب كبير به». وأضاف: «أنه وقت مناسب لأتواجد هنا وأنضم لرحلة النادي، أنا متحمس للغاية».
ويحتل كريستال بالاس المركز العاشر برصيد 27 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

