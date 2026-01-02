السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يقبل هدية الوحدة ويسقط الشارقة ويبتعد بالصدارة

العين يقبل هدية الوحدة ويسقط الشارقة ويبتعد بالصدارة
2 يناير 2026 22:08


معتز الشامي (أبوظبي)
واصل العين الابتعاد بالصدارة بعد حسم قمة الشارقة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة 11 بدوري أدنوك للمحترفين، وسجل الحسين رحيمي هدف العين في الدقيقة 55، ليصل الزعيم العيناوي للنقطة 27 بالمركز الأول، فيما توقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط بالمركز الثاني عشر، كما شهدت المباراة واقعة طرد محمد عباس من العين عند الدقيقة 77.
وباح الشوط الأول بكل الأسرار من هجمات متبادلة وإيقاع سريع، وكانت أفضلية الاستحواذ للعين وأيضا الهجمات، وكاد الشارقة أن يخطف هدف التقدم في فرصة خطيرة قبل النهاية، ودخل الفريقان الأجواء مبكرا، وبدأ العين بالتهديد الهجومي بكرة من كودجو لابا مرت بجوار القائم، وتألق عادل الحوسني حارس الشارقة ومنع هدفاً محققاً برأسية متقنة من أمادو نيانج في الدقيقة 23، رد بعدها الشارقة بتسديدة من ري ماناج مرت بجوار المرمى، فيما شهدت الدقيقة 35 أخطر هجمات الشارقة، بعد تألق الحارس خالد عيسى بتصديه لانفراد كايو لوكاس في اللحظة المناسبة، وألغت تقنية الفيديو هدفا للعين من كودجو لابا في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ونجح العين مع بداية الشوط الثاني في ترجمة هجومه الضاغط بهدف التقدم في الدقيقة 55 من الحسين رحيمي، وحاول الشارقة العودة سريعا بهجمات متتالية ولكن نقصها الإنهاء المثالي، وسط هجمات مضادة من العين لتعزيز تقدمه، ومنع خالد عيسى حارس العين الضيوف من فرصة خطيرة، بالتصدي لتسديدة قوية من إيجور كورونادو في الدقيقة 79، مرت دقائق المباراة الأخيرة في إثارة كبيرة من الفريقين ولكن ظلت النتيجة كما هي حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

