مباراتان في انطلاق الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق غداً السبت منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى مصفوت مع جلف يونايتد عند الساعة 16:50 على ملعب مصفوت في عجمان، فيما يلتقي سيتي مع الجزيرة الحمراء عند الساعة 16:55 على استاد سعود بن صقر القاسمي برأس الخيمة.

وتستكمل مباريات الجولة الأحد بإقامة مواجهات الحمرية وحتا، والذيد والفجيرة، والعروبة والإمارات، والعربي ويونايتد، إلى جانب لقاء الاتفاق ودبا الحصن.

وعلى ملعب مصفوت، يبحث أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز الثاني في مشوارهم بالدوري، أملاً في تحسين موقع الفريق الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، وذلك أمام ضيفه جلف يونايتد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الجزيرة الحمراء، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على حساب ضيفه سيتي، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ويتصدر الفجيرة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 20 نقطة، يليه دبا الحصن في مركز الوصافة، والعربي ثالثاً برصيد 19 نقطة لكل منهما، فيما يتقاسم يونايتد والذيد المركزين الرابع والخامس برصيد 18 نقطة.