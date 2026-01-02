السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مباراتان في انطلاق الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى

مباراتان في انطلاق الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى
2 يناير 2026 22:50

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
تنطلق غداً السبت منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى مصفوت مع جلف يونايتد عند الساعة 16:50 على ملعب مصفوت في عجمان، فيما يلتقي سيتي مع الجزيرة الحمراء عند الساعة 16:55 على استاد سعود بن صقر القاسمي برأس الخيمة. 
وتستكمل مباريات الجولة الأحد بإقامة مواجهات الحمرية وحتا، والذيد والفجيرة، والعروبة والإمارات، والعربي ويونايتد، إلى جانب لقاء الاتفاق ودبا الحصن.
وعلى ملعب مصفوت، يبحث أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز الثاني في مشوارهم بالدوري، أملاً في تحسين موقع الفريق الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، وذلك أمام ضيفه جلف يونايتد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.
وفي المباراة الثانية، يتطلع الجزيرة الحمراء، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على حساب ضيفه سيتي، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة.
ويتصدر الفجيرة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 20 نقطة، يليه دبا الحصن في مركز الوصافة، والعربي ثالثاً برصيد 19 نقطة لكل منهما، فيما يتقاسم يونايتد والذيد المركزين الرابع والخامس برصيد 18 نقطة.

 

أخبار ذات صلة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
كرة القدم تدخل زمن الاستدامة بأحذية نباتية في «الأمم الأفريقية»
مصفوت
فريق العربي
دوري الدرجة الأولى
كرة القدم
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لإدخال المساعدات إلى غزة فوراً
اليوم 01:26
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء الاشتباكات العنيفة في وقت سابق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. أدوار مشبوهة لإفشال الانتقال السياسي في السودان
اليوم 01:26
امرأة فلسطينية تعد طعاماً خلفها أنقاض مبانٍ دُمرت خلال الحرب في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم الجوع وسوء التغذية في غزة
اليوم 01:26
ثلوج كثيفة تغطي الجبال عند الحدود بين سوريا ولبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مديرة غرينبيس الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»: الشتاء القارس يضاعف معاناة النازحين في لبنان
اليوم 01:26
أطفال فلسطينيون يلعبون بين المباني المدمرة في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
خطة من 4 مراحل لإعادة إعمار غزة
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©