العين يُحكم قبضته على الصدارة والوصل ينتزع الوصافة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



واصل العين تعزيز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الشارقة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، التي شهدت أيضاً اقتناص الوصل لوصافة الترتيب عقب فوزه على ضيفه الوحدة، فيما عاد الظفرة بثلاث نقاط غالية من خورفكان 2-3، وتجاوز النصر مضيفه بني ياس 1-2.

انتظر «الزعيم» حتى الدقيقة 55 ليحسم المواجهة أمام ضيفه «الملك»، عبر هدف المغربي الحسين رحيمي، من تمريرة هيأها الأرجنتيني كاكو، ليرفع العين، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل محمد عباس في الدقيقة 79، رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

وعلى استاد زعبيل في دبي، اقتنص الوصل ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق «البديل» الكولومبي برايان بالاسيوس في الدقيقة 84، بعد أربع دقائق فقط من دخوله بديلاً لعلي صالح، ليقود «الإمبراطور» إلى إلحاق الخسارة الأولى بالوحدة في الموسم الحالي.

وبهذا الفوز، صعد الوصل إلى مركز الوصافة برصيد 21 نقطة، متقدماً على الوحدة بفارق المواجهات المباشرة، مع تساوي الفريقين في النقاط، وامتلاكهما مباريات مؤجلة من الجولة التاسعة، حيث يلتقي الوصل مع شباب الأهلي، فيما يستقبل الوحدة نظيره الشارقة خلال شهر يناير الجاري.

وفي الشامخة، حقق النصر فوزاً مهماً على مضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدفي «العميد» جوناتاس سانتوس في الدقيقة 18، ورامون ميريز في الدقيقة 31، بينما أحرز هدف بني ياس اللاعب سيفيور قودوين في الدقيقة 25، وشهدت المباراة تصدي عبدالله التميمي حارس النصر لضربة جزاء نفذها شوكوروف لاعب بني ياس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وطرد الكاميروني ليونيل جوفوفو لاعب بني ياس في الدقيقة 53، ورفع «العميد» رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، مقابل 7 للسماوي «الحادي عشر».

من جانبه، عاد الظفرة بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه خورفكان بنتيجة 3-2، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة خمسة أهداف، حيث افتتح الظفرة التسجيل بهدف عكسي سجله مدافع خورفكان عبدالله الرفاعي في الدقيقة 19، قبل أن يدرك أحمد جشك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد الخلوي الهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 47، قبل أن يعزز ريان يسلم التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 85، فيما قلص البرازيلي لورينسي الفارق لمصلحة خورفكان من ركلة جزاء في الدقيقة 88، دون أن تنجح محاولات أصحاب الأرض في إدراك التعادل.

وتُختتم منافسات الجولة مساء اليوم بثلاث مباريات تجمع عجمان وكلباء، والبطائح ودبا، وقمة مرتقبة بين الجزيرة وشباب الأهلي.