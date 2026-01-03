وعكة صحية تعرقل أحلام أوساكا في بيرث

بيرث(د ب أ)

تمر لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) بوعكة صحية، وذلك خلال مشاركتها في بطولة كأس يونايتد في بيرث بأستراليا.

وبعد خسارتها أول مباراة لليابان أمام اليونانية ماريا ساكاري أمس الجمعة، قالت أوساكا إنها شعرت بالمرض في فترة إجازة عيد الميلاد، ولم تكن بكامل طاقتها في المباراة التي خسرتها 4 / 6 و 2 / 6.

وعانت أوساكا من السعال في بعض فترات المباراة، وبدت عليها علامات الإرهاق وقلة الطاقة، وقالت إنها على الأرجح أصيبت بالعدوى من ابنتها شاي البالغة من العمر عامين.

وقالت أوساكا :" كنت أتعامل مع بعض المشكلات الصحية، لذا أنا سعيدة نوعاً ما لمجرد وجودي هنا الآن. الأمر ليس خطيراً، لكنني لا أعمل بالكفاءة التي أطمح إليها، وهو أمر مزعج بعض الشيء، خاصة أنني قضيت فترة إعداد ممتازة وكنت أعتقد أنني سأقدم مستوى جيداً جداً هنا".

وأضافت أوساكا، التي تأهلت للدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، إنها تعتقد أنها أوشكت على التعافي من الوعكة الصحية.

وتابعت :"أنا في المرحلة الأخيرة من ذلك، لكنني لست في أفضل حال. أحاول فقط التحسن يوماً بعد يوم. كنت أعاني من سعال وسيلان في الأنف وكل تلك الأعراض المزعجة، لذا آمل أن تختفي قبل بطولة أستراليا المفتوحة".

وتنطلق منافسات أول البطولات الأربع الكبرى للعام في ملبورن يوم 18 يناير الجاري. وحقق ستيفانوس تسيتسيباس الانتصار لليونان على اليابان بعدما تغلب على شينتارو موتشيزوكي 6 / 3 و6 / 4.