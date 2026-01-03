السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وعكة صحية تعرقل أحلام أوساكا في بيرث

وعكة صحية تعرقل أحلام أوساكا في بيرث
3 يناير 2026 11:02

بيرث(د ب أ)
تمر لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) بوعكة صحية، وذلك خلال مشاركتها في بطولة كأس يونايتد في بيرث بأستراليا.
وبعد خسارتها أول مباراة لليابان أمام اليونانية ماريا ساكاري أمس الجمعة، قالت أوساكا إنها شعرت بالمرض في فترة إجازة عيد الميلاد، ولم تكن بكامل طاقتها في المباراة التي خسرتها 4 / 6 و 2 / 6.
وعانت أوساكا من السعال في بعض فترات المباراة، وبدت عليها علامات الإرهاق وقلة الطاقة، وقالت إنها على الأرجح أصيبت بالعدوى من ابنتها شاي البالغة من العمر عامين.
وقالت أوساكا :" كنت أتعامل مع بعض المشكلات الصحية، لذا أنا سعيدة نوعاً ما لمجرد وجودي هنا الآن. الأمر ليس خطيراً، لكنني لا أعمل بالكفاءة التي أطمح إليها، وهو أمر مزعج بعض الشيء، خاصة أنني قضيت فترة إعداد ممتازة وكنت أعتقد أنني سأقدم مستوى جيداً جداً هنا".
وأضافت أوساكا، التي تأهلت للدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، إنها تعتقد أنها أوشكت على التعافي من الوعكة الصحية.
وتابعت :"أنا في المرحلة الأخيرة من ذلك، لكنني لست في أفضل حال. أحاول فقط التحسن يوماً بعد يوم. كنت أعاني من سعال وسيلان في الأنف وكل تلك الأعراض المزعجة، لذا آمل أن تختفي قبل بطولة أستراليا المفتوحة".
وتنطلق منافسات أول البطولات الأربع الكبرى للعام في ملبورن يوم 18 يناير الجاري. وحقق ستيفانوس تسيتسيباس الانتصار لليونان على اليابان بعدما تغلب على شينتارو موتشيزوكي 6 / 3 و6 / 4.

أخبار ذات صلة
فافرينكا يبدأ جولته الوداعية بالفوز في كأس يونايتد
فينوس وليامز تعود إلى «أستراليا للتنس» في الخامسة والأربعين
ناومي أوساكا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أميركا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
حظر الطيران التجاري الأميركي فوق فنزويلا
الأخبار العالمية
حظر الطيران التجاري الأميركي فوق فنزويلا
اليوم 13:23
«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد في الحفل السادس لكرنفال دبي
الرياضة
«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد في الحفل السادس لكرنفال دبي
اليوم 13:20
«أمم أفريقيا 2025».. دياز سلاح «أسود الأطلس» الفتاك!
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. دياز سلاح «أسود الأطلس» الفتاك!
اليوم 13:18
فافرينكا يبدأ جولته الوداعية بالفوز في كأس يونايتد
الرياضة
فافرينكا يبدأ جولته الوداعية بالفوز في كأس يونايتد
اليوم 13:16
محكمة أميركية تقضي بعدم دستورية حظر حمل السلاح علانية
الأخبار العالمية
محكمة أميركية تقضي بعدم دستورية حظر حمل السلاح علانية
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©