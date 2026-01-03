الإجازات تؤجّل غرامة أديمي في «دورتموند»

مربلة (د ب أ)

لم يفرض نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الغرامة التي كان بصدد توقيعها على كريم أديمي لاعب الفريق، حيث قال نيكو كوفاتش، مدرب الفريق، إن النادي يريد في البداية أن يُجري محادثات مع اللاعب الألماني الدولي، وذلك بعد ردّ فعله الغاضب عندما تم تبديله قبل أسبوعين. واستبدل أديمي «23 عاماً» خلال المباراة التي فاز فيها دورتمومند على بروسيا مونشنجلادباخ 2/ صفر في الدوري الألماني، بعدما قدّم أداءً سيئاً، كما أنه كان مهدداً بالحصول على بطاقة حمراء.

وانفعل بشدة، مطلقاً ألفاظاً نابية وملوحاً بيديه بعصبية، واضطر المدير الرياضي سيباستيان كييل إلى التدخل لاحتجازه بينما كان يحاول التوجه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس.

وأعلن كييل بشكل فوري عقب المباراة أنه سوف يتم فرض غرامة على أديمي، ولكن لم يتم بعد اتخاذ أي إجراء تأديبي.

وقال كوفاتش في تصريحات في بداية معسكر الفريق في مدينة مربلة الإسبانية أمس الجمعة، إن التأخير كان بسبب أن الفريق ومسؤولي النادي كانوا في إجازات قصيرة بعد المباراة.

وقال كوفاتش عن المحادثات المزمع عقدها: «لم نفعل ذلك بعد. لكننا سنجري بالتأكيد محادثة أخرى هنا- سواء كانت ثنائية، أو تضم ثلاثة أشخاص، أو أربعة، بحسب من سيشارك فيها».

وأضاف كوفاتش أن أديمي أتيحت له منذ ذلك الحين فرصة للتفكير في الواقعة، وقال المدرب:«إنه يعلم أنه ارتكب خطأ، وبالتأكيد سيعمل على تصحيحه».