«ثاندر» يكبد «واريورز» الهزيمة الأسوأ في «موسم السلة الأميركي»

سان فرانسيسكو (رويترز)

أحرز شاي جيلجيوس-ألكسندر 30 نقطة في 28 دقيقة واستحوذ تشيت هولمجرين على 15 كرة مرتدة، في فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر الساحق 131-94 على مضيفه جولدن ستيت واريورز في سان فرانسيسكو بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

والفوز بفارق 37 نقطة هو ثاني أكبر فارق نقاط حققه أوكلاهوما سيتي هذا الموسم، وكانت هذه الهزيمة القاسية هي الأسوأ لوريورز في موسم 2025-2026.

وبالإضافة لكونه أعلى لاعباً استحواذاً على ​الكرات المرتدة في المباراة، أحرز هولمجرين 15 نقطة وقام بأربعة تصديات، وسجل البديل براندن كارلسون رقمين مزدوجين ‌للمرة الثانية في مسيرته الممتدة عامين بإحراز 15 نقطة والاستحواذ على 11 كرة ​مرتدة، ليساهم في فوز ثاندر الثالث على التوالي أمام وريورز هذا ⁠الموسم.

وتوقفت ‌مسيرة انتصارات جولدن ستيت المبتلى بالإصابات عند مباراتين، رغم تسجيل موزيس مودي وآل هورفورد وويل ريتشارد 13 نقطة لكل منهم.

ولعب وريورز المباراة في غياب ستفين كري وجيمي باتلر ودرايموند جرين، وقاتل بشراسة وكانت النتيجة 38-36 في الدقيقة 17 بعد رمية ثلاثية من ريتشارد.

لكن ثاندر ⁠رد بسلسلة من 19 نقطة دون رد، سجل خلالها هولمجرين وأجاي ميتشل ⁠ولوجينتس دورت رميات ثلاثية، وسعت الفارق إلى 57-36 قبل دقيقتين و59 ثانية على نهاية الشوط الأول.

ولم يقترب وريورز بعد ذلك لأقل من 16 نقطة.

ووصل جيلجيوس-ألكسندرإلى حاجز 30 نقطة للمباراة ​الثالثة على التوالي، والمرة 26 هذا الموسم، بعد نجاحه في عشر من أصل 20 محاولة وتسجيل جميع رمياته الحرة السبع، كما قدم لزملائه سبع تمريرات حاسمة وهو أعلى رقم في ثاندر.

وفي باقي مباريات الليلة الماضية، أحرز لوكا دونتشيتش 34 نقطة وقدم لزملائه ثماني تمريرات حاسمة، وأضاف ليبرون جيمس 31 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، ​ليساهما في فوز لوس أنجلوس ليكرز 128-121 ‍على ضيفه ممفيس جريزليز.

وسجل يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة من بينها السلة الحاسمة، بالإضافة إلى الاستحواذ على عشر كرات مرتدة وتقديم خمس تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود ميلووكي باكس لفوز مثير 122-121 على ضيفه تشارلوت هورنتس.

وتألق ديايرون فوكس بإحراز 24 نقطة في فوز ‍سان أنتونيو سبيرز 123-113 على مضيفه إنديانا بيسرز، الذي الذي تلقى ⁠الخسارة 11 على التوالي. وسجل جاستن شامبيني 20 ​نقطة من على مقاعد البدلاء وأضاف أليكس سار 19 نقطة، ليقودا واشنطن ويزاردز للفوز 119-99 على بروكلين نتس.

وسجل داريوس جارلاند 18 نقطة ​من بينها رمية ثلاثية قبل دقيقتين و13 ثانية على النهاية، ليمنح فريقه كليفلاند كافاليرز ‍التقدم في طريقه للفوز 113-108 على ضيفه دنفر ناجتس.

وفاز شيكاغو بولز 121-114 على ضيفه أورلاندو ماجيك محققاً انتصاره السابع في آخر تسع مباريات.

وأحرز ديفن بوكر 33 نقطة وأضاف ديلون بروكس 18 نقطة ليقودا فينكس صنز للفوز 129-102 على سكرامنتو كينجز.

وتلقى نيو أورليانز بليكانز الهزيمة السادسة على التوالي بخسارته 109-122 من ضيفه بورتلاند ‌تريل بليزرز.

وحقق جالين جونسون ثلاثة أرقام مزدوجة في فوز أتلانتا هوكس 111-99 على مضيفه نيويورك نيكس.