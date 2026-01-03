النقطة التسعين تكشف عن بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم!

معتز الشامي (أبوظبي)

يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، ولكن كم نقطة سيحتاج للفوز باللقب هذا العام؟ فمنذ وصول بيب جوارديولا إلى مان سيتي في عام 2016، ارتفع عدد النقاط المطلوبة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير.

في الواقع، منذ أن فاز الإسباني بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، بلغ متوسط عدد النقاط اللازمة للفوز بالدوري 92.5 نقطة، وهذا الرقم أعلى بكثير من متوسط الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يضع البطل عند حوالي 87 نقطة.

وفي الموسم الماضي، توج ليفربول بطلاً برصيد 84 نقطة فقط، بينما كان أقرب منافسيه، أرسنال، متأخراً عنه بفارق 10 نقاط برصيد 74 نقطة، لكن، هل سيكون ذلك كافياً لتحقيق الفوز هذا الموسم؟.

ويبلغ متوسط نقاط أرسنال 2.37 نقطة في المباراة الواحدة خلال أول 19 مباراة له في الموسم، وإذا استمر الفريق في حصد النقاط بنفس المعدل، فسينهي الموسم برصيد 90 نقطة.

وهذا من شأنه أن يعادل أكبر حصيلة نقاط لهم على الإطلاق في حقبة البريميرليج، معادلاً بذلك جيل المدفعجية الذهبي "الذي لا يقهر" في موسم 2003-2004 الذي حصد أيضاً 90 نقطة.

وسيكون هذا أيضاً رقماً قياسياً لميكيل أرتيتا، حيث كان أفضل عام سابق له موسم 2023-24، عندما احتل أرسنال المركز الثاني برصيد 89 نقطة، ويبدو أن أقرب منافسي أرسنال هم مانشستر سيتي، الذين رفعوا وتيرة أدائهم في الأشهر الأخيرة.

ويبلغ متوسط نقاط فريق جوارديولا حالياً 2.15 نقطة في المباراة الواحدة، ومن المتوقع أن ينهي الموسم برصيد 82 نقطة. هذا يعني أن السيتي سيحتاج إلى رفع وتيرة أدائه في النصف الثاني من الموسم إذا أراد الاقتراب من حاجز الـ 90 نقطة.

ومنذ بداية شهر نوفمبر الماضي، حصد فريق مانشستر سيتي نقاطاً أكثر من أي ناد آخر في الدوري، حيث فاز في 8 وتعادل في واحدة وخسر أخرى. خلال تلك الفترة، حقق فريق جوارديولا معدلاً بلغ 2.5 نقطة في المباراة الواحدة. وإذا تمكن من تحقيق هذا المعدل بنهاية الموسم، فسيختتم الموسم برصيد 95 نقطة.

وعلى الأرجح، سيتطلب الأمر الحصول على مجموع نقاط يتراوح بين أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات للتتويج باللقب هذا الموسم.

وبالنظر إلى المنافسة المحتدمة على اللقب بين أرسنال ومانشستر سيتي، فمن شبه المؤكد أن عتبة النقاط ستكون أعلى مما كانت عليه في الموسم الماضي.