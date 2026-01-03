تاريخ مبابي الطبي.. 24 إصابة تكلفه الغياب عن 54 مباراة

معتز الشامي (أبوظبي)

كانت إصابة كيليان مبابي في ركبته آخر الأخبار السيئة التي وردت من غرفة علاج ريال مدريد في عام 2025، وكان غياب النجم الفرنسي بسبب مشكلة عانى منها لعدة أسابيع بمثابة الضربة القاضية للمدرب تشابي ألونسو، الذي سيضطر للكفاح من أجل الحفاظ على وظيفته من دون أفضل لاعبيه، في التحدي الأصعب الذي يواجهه حتى الآن.

والحقيقة أن مبابي لم يتعرض لأي إصابات خطيرة طوال مسيرته، كونه لاعباً يعرف جسده جيداً، ولا يجازف كثيراً، بل إنه لا يتحمل الألم؛ بمعنى آخر، يعرف متى يتوقف عندما يرسل له جسده أي إشارة تحذيرية، وهناك لاعبون آخرون قادرون على خوض المباريات وهم يعانون من انزعاج شديد أو آلام مبرحة، لكن هذا ليس حال مبابي، فهو عادة ما يفضل التوقف قبل الوصول إلى تلك المرحلة.

وربما كان أقل حذراً من المعتاد في التعامل مع هذه الإصابة، حيث كان الوصول إلى رقم كريستيانو رونالدو القياسي في تسجيل الأهداف مع ريال مدريد في عام تقويمي واحد، والبالغ 59 هدفاً، بمثابة هاجس لكيليان، ومن المؤكد أن الضغط المفرط على نفسه لتحقيق ذلك قد أثر عليه سلباً.

صحيح أن مبابي تعرض لـ24 إصابة ووعكة صحية خلال مسيرته الكروية. وهذا ليس عدداً كبيراً بالنظر إلى أنه لاعب مخضرم في الملاعب منذ 10 سنوات، فضلاً عن أن إصاباته لم تكن جميعها خطيرة (إذ غاب عن 54 مباراة خلال هذه الفترة)، وكانت أسوأ إصابة تعرض لها هي ضربة على الرأس عام 2016، أجبرته على الغياب عن 9 مباريات، ولمدة 36 يوماً.

وكلاعب في ريال مدريد، كانت أسوأ انتكاسة طبية لمبابي هي التهاب المعدة والأمعاء الحاد، الذي أصيب به عند وصوله إلى كأس العالم للأندية 2025، بينما كانت حالته شديدة؛ فقد غاب عن 3 مباريات وخسر أكثر من 5 كيلوجرامات من وزنه. أحدث هذا المرض تغييراً ملحوظاً في أدائه، وبالنظر إلى الماضي، فقد أتاح لنا رؤية كيليان أكثر ديناميكية وسرعة، أقرب إلى اللاعب الذي كان عليه في بداية مسيرته مع موناكو وخلال فترته الأولى مع باريس سان جيرمان.

وتستدعي مشكلة أربطة ركبة مبابي عناية فائقة، فمن الأفضل له أن يغيب عن كأس السوبر الإسباني ويتعافى تماماً بدلاً من إجهاد نفسه والمخاطرة بانتكاسة أو تفاقم الإصابة، صحيح أن مستقبل تشابي ألونسو في خطر، وأن ريال مدريد سيخسر بلا شك الكثير من إمكانياته من دون مبابي، لكن ليس من الحكمة تعريض مستقبل الفريق للخطر على المدى البعيد.