«بافانا بافانا» يتحدى «الأسود» لحجز بطاقة دور الـ8 بأمم أفريقيا

الرباط (د ب أ)

يدخل منتخبا جنوب أفريقيا "بافانا بافانا" والكاميرون "الأسود غير المروضة"، في صراع مثير لانتزاع بطاقة العبور إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عندما يلتقيان غداً الأحد، في دور الـ16 بالبطولة المقامة حالياً بالمغرب.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا، الفائز بالميدالية البرونزية في نسخة 2023، إلى دور الـ16 بعد أن أنهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني، بعدما حصد ست نقاط من ثلاث مباريات.

وبدأ منتخب "بافانا بافانا " مشواره بانتصار 2 / 1 على أنجولا ثم الخسارة أمام المنتخب المصري، بهدف وفي الجولة الثالثة، استعاد الفريق ثقته بعد فوز مثير 3 / 2 على زيمبابوي.

في المقابل، تأهل منتخب الكاميرون من المجموعة السادسة بعدما احتل المركز الثاني خلف كوت ديفوار. واستهل منتخب "الأسود غير المروضة" مبارياته بالبطولة بالفوز على الجابون بهدف ثم تعادل مع كوت ديفوار 1/1، قبل أن يقلب تأخره بهدف أمام موزمبيق إلى فوز 2 / 1.

واعتمدت الكاميرون على صلابة دفاعية وانضباط تكتيكي، حيث سجلت أربعة أهداف فقط في الدور الأول مقابل هدفين استقبلتهما شباكها، وهو أقل معدل تهديف منذ 2019، مما يعكس نهجا براجماتيا يركز على إدارة المباريات واللحظات الحاسمة.

ولا يمكن لأحد توقع نتيجة هذه المباراة، لاسيما وأن هذه المباراة ستكون ثاني مباراة بينهما في بطولات أمم أفريقيا، حيث التقيا مرة واحدة فقط كانت في نسخة 1996 ووقتها فاز منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية في طريقه نحو التتويج بلقب تلك النسخة.

ورغم قلة مواجهتهما في البطولة الأفريقية، يملك المنتخب الجنوب أفريقي أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام الكاميرون، حيث التقيا في تسع مباريات بكافة المسابقات، فاز المنتخب الجنوبي في ثلاث وتعادلا في خمس وفاز المنتخب الكاميروني بمباراة واحدة، كانت يوم 9 يوليو 1992، بنتيجة 2 / 1 في مباراة ودية.

ولم يخسر المنتخب الجنوب أفريقي في آخر سبع مواجهات جمعته بالمنتخب الكاميروني منذ الخسارة في عام 1992، حيث فاز بمباراتين وتعادلا في خمس.

ويدخل المنتخب الجنوب أفريقي هذه المباراة ولديه ثقة كبيرة في إمكانية العبور لدور الثمانية، لاسيما وأنه لم يخسر في مباريات دور الـ16 السابقة، حيث فاز في 2019 و2023 وعبر لدور الثمانية.

ورغم التفوق التاريخي للمنتخب الجنوب أفريقي، سيكون لدى المنتخب الكاميروني ما يعزز ثقته بإمكانية تحقيق الفوز، خاصة وأنه تعادل معه في آخر ثلاث مواجهات جمعتهما، بما في ذلك التعادل في مباراتي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2017.

ويتطلع المنتخب الكاميروني لكسر لعنة دور الـ16 حيث صعد لهذا الدور أربع مرات ولكنه لم يتأهل إلا مرة واحدة فقط إلى هذا الدور منذ 2015.

ويعتمد المنتخب الجنوب أفريقي على الحارس رونوين ويليامز، مع وجود مدافع مميز مثل مبكزيلي مبوكازي، في حين يمكن أن يشمل خط الوسط بثوسي أوباس، الذي قد يلعب مكان سفيبيلو سيثولي لأسباب تكتيكية. على الجناح، يبرز ريليبوهيلي موفوكينج وسيفو مبولي في الهجوم، إلى جانب دور ليل فوستر في صناعة وتسجيل الأهداف، حيث سجل هدفين وصنع هدفين حتى الآن.

في المقابل، يعتمد المنتخب الكاميروني على خبرة كريستيان باسوجوج والبراعة الهجومية لبريان مبيومو، بالإضافة إلى السيطرة في الوسط عبر كارلوس باليبا.