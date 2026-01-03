فافرينكا يبدأ جولته الوداعية بالفوز في كأس يونايتد

بيرث (أ ب)

لم تخذل ساقا السويسري ستان فافرينكا «40 عاماً» صاحبها، بعد مباراة استمرت أكثر من ثلاث ساعات في أول مباراة فردية له ضمن جولته الوداعية في عام 2026 اليوم السبت.

وتغلّب فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، على الفرنسي أرثر ريندركنيش، المصنف الـ 29 على العالم، 5/ 7 و7/ 6 و7/ 6، في مباراة استمرت لثلاث ساعات و16 دقيقة ببطولة كأس يونايتد.

وأعلن فافرينكا في ديسمبر الماضي أن هذا العام سيكون الأخير له في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

وقبل مباراته الأولى، قال فافرينكا إنه يأمل أن يحسّن من مركزه في التصنيف، حيث يحتل حالياً المركز 157، والعودة ضمن أفضل مئة لاعب قبل الاعتزال.

وكان أعلى مركز وصل إليه في التصنيف العالمي هو الثالث، عندما فاز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في 2014.

وقال فافرينكا: «أنا سعيد بقرار الاعتزال وأشعر بارتياح».

وتُعد بطولة كأس يونايتد من بين عدد من البطولات تقام في أستراليا، تمهيداً لانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن يوم 18 يناير. وبدأت زميلته بالفريق بليندا بنتشيتش المواجهة اليوم السبت، بالفوز على الفرنسية ليوليا جانجان 6/ 2 و6/ 4، لتصبح النتيجة تقدم سويسرا 2/ صفر.