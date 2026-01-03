«أمم أفريقيا 2025».. دياز سلاح «أسود الأطلس» الفتاك!

الرباط(أ ف ب)

يعتبر المهاجم والجناح إبراهيم عبد القادر دياز بمثابة بيضة القبان في صفوف منتخب المغرب، وتعقد عليه آمال كبيرة في قيادته إلى تحقيق حلم التتويج بلقب غائب منذ 50 عاماً في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

يملك دياز (26 عاماً) خبرة كبيرة في الملاعب جراء دفاعه عن ألوان ثلاثة أندية عريقة هي مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني حالياً.

كما يُعد من أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في صفوف أسود الأطلس (11) أبرزها الدوريات الإنجليزي (1) والإسباني (2) والإيطالي (1) ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس إنتركونتيننتال (مرة واحدة جميعها مع ريال).

دافع ابن مدينة ملقة عن ألوان المغرب في 18 مباراة حتى الآن سجل فيها 11 هدفاً، وهو يواصل تألقه في نهائيات النسخة الـ35 من الكأس القارية في المملكة، بعدما فرض نفسه هدافاً لتصفياتها برصيد سبعة أهداف.

هزَّ الشباك ثلاث مرات في ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات، محققاً إنجازاً غير مسبوق منذ الراحل أحمد فراس في نسخة 1976 عندما توج أسود الأطلس باللقب الوحيد حتى الآن في العرس القاري.

الجماهير المغربية التي هتفت له "سي إبراهيم، سي إبراهيم" وتفاعل معها، تأمل في أن يكون ذلك فأل خير على المنتخب، وهي تمني النفس في أن يكون مسار أسودها نحو رفع الكأس في 18 يناير الحالي في العاصمة الرباط، بعد نصف قرن من اللقب الوحيد في إثيوبيا.

في ظل غياب "النجم المدلل" حكيم زياش الغائب عن الملاعب منذ فسخ عقده مع الدحيل القطري نهاية الموسم الماضي، قبل أن يوقع الشهر الماضي مع الوداد البيضاوي على أن يبدأ مشواره معه عقب استئناف منافسات الدوري المغربي بعد أمم إفريقيا، فرض دياز نفسه على الجناح الأيمن ووسط الملعب.

كان الأكثر نشاطاً وتحركاً وحيوية في تشكيلة وليد الركراكي، وأزعج المدافعين بمراوغاته (5 ناجحة) واختراقاته حتى انه تسبب في ركلتي جزاء، أهدر سفيان رحيمي الأولى في المباراة الافتتاحية، وانبرى دياز نفسه للثانية بنجاح في الثانية ضد مالي (1-1).

لم يخف متصدر لائحة الهدافين مع مواطنه أيوب الكعبي ومهاجم الجارة الجزائر رياض محرز، عقب اختياره أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية ضد جزر القمر، الارتباط الوثيق بقميص المغرب.

قال: "أشعر أنني في بيتي. أشعر براحة كبيرة، وأعلم أن الناس يحبونني. أريد دائماً تقديم أقصى ما لديّ من أجل المغرب، لأنه من دونهم لما كنت هنا. أنا سعيد جدًا بتمثيل بلدي".

يخوض العرس القاري للمرة الأولى منذ إعلانه في مارس 2024 اختيار اللعب للمغرب بدلاً من إسبانيا التي مثَّل فئاتها العمرية، وذلك بعد أسابيع قليلة على الخروج المخيب لرابع مونديال 2022 في قطر، من ثمن نهائي النسخة الرابعة والثلاثين في ساحل العاج.

جاء قرار دياز بعد رفضه لدعوتين من المدرب الفرنسي للمغرب وقتذاك هيرفي رينارد (في ديسمبر 2017 وأبريل 2019)، ثم ثالثة لخلفه مواطنه وحيد خليلودجيتش في مايو 2020.

كانت الاعتذارات المتكررة لدياز الذي كان مؤهلاً أيضاً للعب مع المغرب بسبب أصول أجداده من جهة والده، بسبب أمله في اللعب يوماً ما مع المنتخب الأول لإسبانيا.

استدعي للمرة الأولى إلى صفوف "لا روخا" خلال فترة جائحة كوفيد، في يونيو 2021، وسجل هدفاً في المباراة الدولية الودية ضد ليتوانيا (4-0)، وقرر بعدها تغيير جنسيته الرياضية.

تلقى إشادة من مدربه في النادي الملكي وقتها كارلو أنشيلوتي. قال الإيطالي المخضرم: "المغرب خيار جيد، إنه منتخب كبير، أعرف جيداً مدربهم، لقد قدموا كأس عالم رائعة وأعتقد أن إبراهيم سيمنحهم إضافة كبيرة".

وفي أول خروج إعلامي له بعد قراره، قال دياز: "من لا يحب أن يكون ضمن قائمة منتخب مثل المغرب؟ أنا دائماً أقرر بقلبي، وهكذا كان الأمر هذه المرة أيضًا. أنا شاب لديه أحلام، الأمر بسيط. المودة والمشروع الذي عرض عليّ في المغرب يبدو لي جيداً جداً. القرار اتخذ. الآن لا جدوى من التفكير في ما كان سيحدث لو... لن يتغير شيء".

لكن النجم الذي أبدع مع ميلان عندما لعب معه على سبيل الإعارة من ريال مدريد وبلغ قمة مستواه معه بقيادته إلى لقب الدوري الإيطالي عام 2022، بات حبيس دكة البدلاء منذ عودته إلى النادي الملكي سواء في عهد أنشيلوتي أو المدرب الحالي تشابي ألونسو، على غرار بداياته مع مانشستر سيتي (21 مباراة 3 أهداف في ثلاثة مواسم).

خاض 18 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها سبع فقط كأساسي.

وضع كان بمثابة حافز ودافع لدياز الذي يتألق ويبدع في كل مرة يلعب فيها مع المغرب.