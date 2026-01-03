«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد في الحفل السادس لكرنفال دبي

عصام السيد (دبي)

حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثلاثية لافتة «هاتريك»، ضمن فعاليات الحفل السادس لكرنفال دبي لسباقات الخيل 2025/2026، الذي أقيم أمس الأول، وتألّف من ثمانية أشواط مثيرة، بمشاركة 103 خيول جميعها من فئة المهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المرصودة 3.240.000 درهم، برعاية مجموعة من المؤسسات المحلية والعالمية.

وقدّم الجواد «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، وقيادة جيمس دويل، عرضاً باهراً أظهر فيه مهاراته الفائقة، واكتساح منافسيه، ليتوج بطلاً في الشوط السادس والرئيسي على لقب النسخة الجديدة من سباق زعبيل للميل، البالغ قيمة جائزته 850 ألف درهم برعاية بيه إتش آي للدعاية والإعلان.

وأكدت الفرس «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة سيلفستر دي سوسا، نجوميتها المطلقة بالفوز على المرشحين الأوائل، في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، البالغ قيمة جائزته 190 ألف درهم برعاية بن غاطي للتطوير العقاري، ليحقق المدرب مايكل كوستا فوزه رقم 99 في الإمارات.

وجاء الفوز الثالث لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عبر الجواد القوي «ميدان»، الذي منح الثنائية للمدربين سايمون وايد كريسفورد، والفارس جيمس دويل، في الشوط الثامن والأخير لمسافة 2810 أمتار «شروط» وبلغت قيمة جائزته 300 ألف درهم برعاية شركة زوهو.

وافتتحت خيول جودلفين الفوز عبر الجواد «أريبيان لايت»، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة ويليام بيوك، الذي حصد لقب سباق زعبيل تيرف في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، البالغ قيمة جائزته 300 ألف درهم، برعاية بن غاطي للتطوير العقاري.

وفاجأ الجواد «تو ترايبس» لفيل كوننجهام، بإشراف ريتشارد سبنسر، وقيادة بيلي لوجانين، منافسيه في آخر 100 متر، ليخطف لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، وقيمة جائزته 300 ألف درهم برعاية أي آر أن.

وكان «نورثرن شامبيون» لتي بي تي ريسنج، قد منح المدرب إيد وولكر، والفارس كيرين شومارك، فوزهما الأول في الإمارات، في الشوط الرابع الممتد لمسافة 1400 متر، على لقب جميرا ستيكس «شروط»، البالغ قيمة جائزته 300 ألف درهم، برعاية الجوكي كلوب.

ولم يتأخر الجواد «النصيب» لمحمد عبد الله الشحي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر دي سوسا «ثنائية»، في إثبات مكانته كنجم لسباقات السرعة، حيث كان متأخراً، قبل أن يقدم عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض من الخلف، ليخطف سباق دباوي ستيكس للفئة الثالثة في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، البالغ قيمة جائزته 700 ألف درهم، برعاية فرانس جالوب.

وفي مشاركة نادرة مع المدرب بوبات سيمار، الذي اختار فارسه الأساسي تاج أوشي لقيادة «لينو بادرينو»، قاد الفارس ويليام بويك الجواد «سيكس سبيد» لبلو بلود ريسنج إلى فوز بفارق ثلاثة أطوال في الشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب تجريبي سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي، البالغ قيمة جائزته 300 ألف درهم، برعاية شيرشل داونز.