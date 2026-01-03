128 من المهرات والأفراس ترسم بالجمال في أول أيام «عجمان للخيل العربية»

عجمان (وام)

اختُتمت منافسات اليوم الأول من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026 في نسختها الـ 23 المقامة في منطقة الجرف 2، وسط حضور جماهيري واسع، ومشاركة مميزة من نخبة الملاك والإسطبلات، في مشهد عكس المكانة التي تحظى بها البطولة ضمن أجندة بطولات جمال الخيل العربية، ودورها في إبراز أصالة الخيل العربية وتنافسها وفق أعلى المعايير.

واشتمل برنامج منافسات اليوم الأول للبطولة على تسعة أشواط، شاركت فيها 128 من المهرات والأفراس، ضمن 4 فئات هي المهرات بعمر سنة (أ - ب - ج - د)، والمهرات بعمر سنتين (أ - ب)، والمهرات بعمر ثلاث سنوات (أ - ب)، والأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق (أ).

وأسفرت نتائج الشوط الأول لفئة المهرات عمر سنة (أ) عن فوز المهرة «أ ل أ وديمة» لمحمد بطي العبدولي، بالمركز الأول، برصيد 90.9 نقطة، وجاءت المهرة «بي دبليو نجاح» لمالكها معالي علي سالم عبيد الكعبي، ثانية برصيد 90.6 نقطة، فيما حلّت المهرة «أي أر سحر الجمال» ليوسف محمد الرشيد، ثالثة ونالت 90.3 نقطة.

وفي الشوط الثاني لفئة المهرات عمر سنة (ب)، فازت المهرة «درة الزبير» لمالكها الشيخ عبدالله خالد عبد الله محمد آل ثاني، بالمركز الأول بعد أن حققت 91.5 نقطة، وجاءت المهرة «م تيجان» لحمد سالم الهاملي، في المركز الثاني برصيد 90.4 نقطة، وحلّت المهرة «م. ع ثريا» لخلف محمد العتيبة، في المركز الثالث بعد أن نالت 90.1 نقطة.

وأسفرت نتائج الشوط الثالث لفئة المهرات عمر سنة (ج) عن فوز المهرة «بالما أو» لإسطبلات الشراع، بالمركز الأول بـ 91.9 نقطة، وجاءت ثانية المهرة «أي دي حياة» لفيصل عبدالله الشحي، محققة 91.2 نقطة، فيما حلّت المهرة «الأريام عنيدة» لإسطبلات الأريام العربية ثالثة بـ 90.9 نقطة.

وفازت بالمركز الأول، في الشوط الرابع لفئة المهرات عمر سنة (د)، المهرة «زاهية الخليج» لمربط الخليج للخيول العربية برصيد 90.6 نقطة، وجاءت المهرة «م.ع العاصمة» لعبد الله محمد العتيبة، ثانية برصيد 90.6 نقطة، فيما حلّت المهرة «كاتيا أم ون» لمربط «إم 1 للخيول العربية» في المركز الثالث محققة 90.5 نقطة.

وأسفرت نتائج الشوط الخامس للمهرات عمر سنتين (الفئة 2 - أ) عن فوز المهرة «ليليان الساد» لعادل عمر المرزوقي، بالمركز الأول، محققة 91.1 نقطة، وحلّت ثانية المهرة «أي دي نجوى» لحمد عدنان الشحي، بـ 90.9 نقطة، ونالت المهرة «بي دبليو سارة» لعنود علي المنصوري، المركز الثالث بعد أن حققت 90.6 نقطة.

وفي الشوط السادس للمهرات عمر سنتين (الفئة 2 - ب) حققت المهرة «شيخة الياه» لمالكها محمد أحمد آل علي، المركز الأول بـ 92.1 نقطة، وجاءت ثانية المهرة «س.س.روز» لسلطان محمد خليفة اليحيائي، بـ 91 نقطة، وفي المركز الثالث المهرة «أم كي غزل» لمحسن حسين عمارة، بـ 90.4 نقطة.

وفازت بالمركز الأول في الشوط السابع المخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات (الفئة 3 - أ) المهرة «وجود الباهية» لمربط رأس الخيمة للخيول العربية، محققة 91.4 نقطة، وحلّت ثانية المهرة «آر كي نادرة» لمربط الجواهر للخيول العربية بـ 90.8 نقطة، وجاءت ثالثة المهرة «مراكش رم» لحماد سيف سعيد الزعابي، بـ 90.6 نقطة.

ونالت المهرة «إسفير أي آي» لراشد غانم عبيد الهاجري، المركز الأول في الشوط الثامن للمهرات عمر ثلاث سنوات (الفئة 3 - ب) محققة 91.6 نقطة، وجاءت المهرة «دي نفايس» لمالكتها نايلا حايك، في المركز الثاني بـ 91.1 نقطة، وفي المركز الثالث المهرة «جميلة الحميدية» لعيسى بوشهاب السويدي، بـ 90.2 نقطة.

وفي الشوط التاسع والنهائي للفئة الرابعة والمخصص للأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق (أ)، احتلت المركز الأول الفرس «أم زد رفيقة» لخليفة عبد الله النعيمي، ونالت 91.8 نقطة، وجاءت ثانية «جيسيل الشراع» لإسطبلات الشراع، وحصلت على 91.7 نقطة، وفي المركز الثالث الفرس «نايا الحمود» لغالية علي بن جكة المنصوري، ونالت 91.6 نقطة.