الرياضة

شعار برشلونة محظور في «الديربي الناري»!

شعار برشلونة محظور في «الديربي الناري»!
3 يناير 2026 13:48

 

مراد المصري (أبوظبي)
يخوض برشلونة لقاء ديربي قوي خارج الديار أمام إسبانيول، الليلة، ضمن الجولة 18 للدوري الإسباني لكرة القدم، وهي المباراة التي وصفتها صحيفة ماركا الإسبانية صباح اليوم بـ «الديربي الناري».
جاءت هذه التسمية للديربي بالنظر للظروف التي تحيط باللقاء، حيث أصدر إسبانيول بياناً رسمياً أعلن فيه عدم السماح للجماهير بإدخال شعار برشلونة إلى الملعب، سواءً قمصان، أو أوشحة، أو قبعات أو غيرها، وأن الطاقم الأمني سيقوم بتطبيق هذه القاعدة بشكل مشدد، وسيقوم بمنع أي شخص يقوم بذلك من الدخول أو البقاء على المدرجات، وهي الخطوة التي جاءت رداً على نفس ما قام به برشلونة على ملعبه في الموسم الماضي.
كما سيكون هناك ترقّب لعودة جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة الحالي إلى ملعب فريقه السابق إسبانيول، حيث تعتبر جماهير «الببغاوات» انتقاله بمثابة الخيانة، كونه جاء إلى المنافس داخل أسوار المدينة نفسها.
فيما جاء المنشور عبر حساب لامين يامال نجم برشلونة، والذي يتضمن صور احتفالاته رفقة زميله اليخاندرو بالدي أمام جماهير إسبانيول في الموسم الماضي، بمثابة صبِّ الزيت على النار، في خطوة لم تكن موفقة من النجم الشاب في ظل التشديدات الأمنية التي تسود أجواء هذه المباراة دائماً.

