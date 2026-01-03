السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ليوا الدولي 2026» يحتفي بشركاء النجاح قبل إسدال الستار

«ليوا الدولي 2026» يحتفي بشركاء النجاح قبل إسدال الستار
3 يناير 2026 14:13

أبوظبي (الاتحاد)
نظّم نادي ليوا الرياضي حفل تكريم للجهات المشاركة والداعمة والرعاة، وذلك في اليوم قبل الأخير من مهرجان ليوا الدولي 2026، تقديراً لجهودهم وتعاونهم البنّاء الذي أسهم في إنجاح فعاليات المهرجان، وخروجه بصورة تنظيمية متكاملة، عكست مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية والسياحية والتراثية في المنطقة.
وشمل التكريم الجهات الشريكة والاستراتيجية، وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجلس أبوظبي الرياضي، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز النقل المتكامل، ودائرة البلديات والنقل (بلدية منطقة الظفرة)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب طاقة للتوزيع، وطاقة لحلول المياه، ومجموعة تدوير، واتحاد سباقات الهجن، وصحة - مستشفيات الظفرة، ومركز أبوظبي للصحة العامة.
كما تم تكريم الرعاة الرئيسيين والداعمين من القطاع الخاص، وهم أدنوك راعي فئة الطاقة، وجيتور إيليت القابضة راعي رئيسي فئة السيارات، إلى جانب الرعاة الذهبيين GWM/ النابوده، وPremier Motors، وقطارات الاتحاد، والمسعود للسيارات، وبن حمودة للسيارات، ومجموعة سرح، ومجموعة مير، ومستشفى الظفرة - برجيل، وMhero، إضافة إلى مواصلات الإمارات الناقل البري الرسمي، وEVS راعي سباق فئة السيارات الكهربائية.
وشمل التكريم أيضاً الجهات الداعمة لمنطقة المعارض، وهي AGMC، وبولاريس، تقديراً لدورهم في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.
وقام بتكريم الجهات الداعمة والرعاة عبدالله بطي القبيسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعايض الأحبابي، عضو مجلس إدارة النادي، حيث قاما بتسليم الدروع التقديرية، في أجواء احتفالية جسّدت روح الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز وعي زوّار «تل مرعب»
مهرجان ليوا الدولي يودّع نسخة 2026 بمغامرات تل مرعب
مهرجان ليوا الدولي
شبكة أبوظبي للإعلام
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
الرياضة
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
اليوم 20:21
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
الرياضة
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
اليوم 20:10
نيكولاس ​مادورو
الأخبار العالمية
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته
اليوم 20:05
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
الرياضة
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
اليوم 19:59
أقارب الضحايا ينتظرون خارج المقهى
الأخبار العالمية
سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©