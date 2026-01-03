السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التهاب الأوتار يعقّد بداية موسم فريتز

التهاب الأوتار يعقّد بداية موسم فريتز
3 يناير 2026 14:17

بيرث (أ ف ب)
قال المصنف السادس عالمياً الأميركي تايلور فريتز إنه يعاني من مشكلة في الركبة قبل بطولة أستراليا المفتوحة في التنس، بعدما أمضى معظم فترة التوقف في محاولة لعلاجها.
وقدّم الأميركي موسماً قوياً في 2025، حيث تُوج في إيستبورن وشتوتجارت وتأهل إلى نهائيات بطولة أيه تي بي الختامية، رغم معاناته من التهاب الأوتار.
وقال لموقع رابطة المحترفين: «لم أتمكّن حقاً من التركيز على أي شيء. كان هدفي فقط محاولة إعادة تأهيل ركبتي. لا زلت أعاني من التهاب أوتار شديد، وهذا أمر يستغرق وقتاً طويلاً للتخلص منه».
ورغم استمرار الالتهاب، أكد فريتز أنه لا يشعر بأن الأمر خطير بما يكفي للتوقف التام عن المنافسات.
وأضاف: «متطلبات اللعب تجعل التخلص منه أكثر صعوبة، لكن في الوقت نفسه لا أريد التوقف الكامل لأربعة أشهر لمحاولة علاجه، عندما أشعر أنني أستطيع أحياناً اللعب رغم الإصابة».
تابع «أحياناً يصبح شديداً لدرجة لا يمكنني اللعب معه، لكن كان هذا هو التركيز خلال الأسابيع الستة الماضية، القيام بالكثير من إعادة التأهيل وتقوية العضلات، ومحاولة وضع قاعدة يمكنني من خلالها البدء في التحسن. ربما بعد بضعة أشهر من الموسم أتمكن من التخلص منه».
ويستهل فريتز موسمه 2026 في كأس يونايتد المختلطة في بيرث، حيث يقود منتخب الولايات المتحدة إلى جانب كوكو جوف، قبل بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن اعتباراً من 18 يناير.

أخبار ذات صلة
فافرينكا يبدأ جولته الوداعية بالفوز في كأس يونايتد
وعكة صحية تعرقل أحلام أوساكا في بيرث
الولايات المتحدة
شتوتجارت
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
الرياضة
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
اليوم 20:21
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
الرياضة
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
اليوم 20:10
نيكولاس ​مادورو
الأخبار العالمية
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته
اليوم 20:05
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
الرياضة
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
اليوم 19:59
أقارب الضحايا ينتظرون خارج المقهى
الأخبار العالمية
سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©