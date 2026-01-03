الركراكي: التواضع واحترام المنافس مفتاح الفوز على تنزانيا



الرباط (د ب أ)

اعتبر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أن احترام المنافس والتواضع هما مفتاح الفوز على تنزانيا يوم غد الأحد في الدور الثاني من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب.

وأوضح الركراكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، أن المنتخب المغربي يعرف تنزانيا جيداً بحكم المواجهات التي جمعتهما في السنوات الأخيرة، داعياً لاعبيه إلى تفادي أي استهانة بالمنافس في بطولة دخلت مرحلة لم يعد من خيارات فيها غير الانتصارات.

وأضاف أن أسلوب لعب «أسود الأطلس» تطور بعد مونديال قطر، حيث انتقل الطاقم الفني إلى نهج يقوم على الاستحواذ والضغط العالي، وهو ما يجعل المنافسين، حسب قوله، يعانون في الحفاظ على إيقاعهم بعد يوم أو يومين من مواجهة المغرب.

وأكمل المدرب الوطني أن عدداً من المنتخبات تحاول مقاومة الضغط المغربي، غير أن المنتخب سيواصل الاعتماد على أسلوبه المعتاد وانتظار اللحظة المناسبة لحسم المواجهات، مبرزا أن الخطر يجب أن يأتي من كل الخطوط وليس من لاعب واحد فقط.

وبخصوص إبراهيم دياز، أكد الركراكي أن اللاعب يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع طريقة العمل داخل المنتخب، مشيرا إلى أنه تنقل أكثر من مرة إلى مدريد للاجتماع به من أجل تسريع اندماجه، مضيفا: «نعرف إمكانياته وما ننتظره منه، ونحتاجه حاسما في بعض المواقف».

وفي حديثه عن ضغط الترشيحات، اعتبر مدرب الأسود أن الجميع يضع المغرب في خانة المرشحين، وأن الإخفاق في التتويج سيكون فشلا بالنسبة له شخصيا، لكنه شدد في المقابل على ضرورة التواضع.

وشدد وليد على أن غياب التواضع كان سببا، في نظره، في حرمان الكرة المغربية من اللقب القاري لأزيد من خمسين سنة، مشبها المنافسة الحالية بكأس العرش المغربية التي كثيرا ما تشهد مفاجآت.

كما تطرق الركراكي إلى سيناريو ضربات الترجيح، موضحا أنها جزء من طبيعة الأدوار المتقدمة، وأن الأهم هو التحكم في المشاعر والتحضير لجميع الاحتمالات، مع السعي دائما إلى الحسم قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

وعن وضعية المهاجم إيجامان، أشار إلى أنه يحضر بجدية، غير أن مشاركته تبقى رهينة بمدى جاهزيته البدنية، مبرزا في الآن ذاته أن المنتخب يتوفر على عدة خيارات هجومية وأن اللاعب يسير في الاتجاه الصحيح. وختم وليد الركراكي حديثه بالإشادة بالمسار المتميز لأيوب الكعبي، كاشفا أنه طلب التعاقد معه حين كان مدربا للفتح بعد تسجيله هدفين في مرمى فريقه، غير أن نهضة بركان فاز بالصفقة، واصفاً إياه بالنموذج المثالي للشباب المغربي، لما يتميز به من طموح وتواضع وروح إنسانية عالية، ومذكراً بأنه تقبل بعدم استدعائه إلى مونديال 2022 دون أي احتجاج.