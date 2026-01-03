السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الرياضة

كم مدة غياب مبابي عن ريال مدريد؟ ألونسو لايعرف الإجابة!

كم مدة غياب مبابي عن ريال مدريد؟ ألونسو لايعرف الإجابة!
3 يناير 2026 17:48

 
مدريد (أ ف ب)

أقر مدرب ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو السبت بأنه لا يعرف المدة التي سيغيب فيها النجم المصاب الفرنسي كيليان مبابي، وشُخّص المهاجم الفرنسي بإصابة في الركبة الأربعاء، ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: «سنحاول أن يحدث ذلك بسرعة، الأمر يعتمد كثيراً على شعوره، لكننا سنحاول استعادته في أقرب وقت ممكن. متى يكون ذلك؟ هذا هو السؤال. لا أعرف».
وأضاف المدرب أنه يأمل في عودة مبابي للمشاركة في الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، حيث يواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي 8 يناير في السعودية.
ويعد مبابي (27 عاماً) الهداف الأول لريال مدريد هذا الموسم برصيد 29 هدفاً في جميع المسابقات خلال 24 مباراة، وسيغيب المهاجم عن مواجهة ريال بيتيس الأحد في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، الذي يزور جاره إسبانيول اليوم السبت.
وتعرض ألونسو لضغوط كبيرة في ديسمبر بسبب تذبذب أداء ريال مدريد، ولا يزال مستقبله على المحك في الأسابيع المقبلة، ومن النقاط المضيئة تألق المهاجم البرازيلي رودريغو في نهاية عام 2025، وألونسو يريد منه الاستمرار على المنوال نفسه.
وقال ألونسو: «قدم مباريات جيدة جداً في نهاية العام... نحن بحاجة إليه، مثل الجميع. لتعويض غياب كيليان لدينا خيارات مختلفة، ورودريجو أحدها».

مبابي
كيليان مبابي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
تشابي ألونسو
