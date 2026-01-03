الحمرية بطل المتميزين في السباحة



الشارقة (الاتحاد)

فاز نادي الحمرية بكأس مجلس الشارقة الرياضي للمتميزين في السباحة، فيما حقق نادي الذيد المركز الثاني، ونادي الشارقة على المركز الثالث، أقيمت منافسات البطولة بمسبح نادي البطائح ضمن خطط إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس لاكتشاف المواهب وصقلها وتطوير مستويات أندية الإمارة.

شارك في البطولة 207 سباحين من سبعة أندية وهي البطائح والذيد والشارقة والحمرية ودبا الحصن والمدام ومليحة.

حضر الختام وتتويج الفائزين عمران الجسمي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية وحسان التومي اختصاصي اللعبة بالإدارة.