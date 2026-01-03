دبا يكسب البطائح في «طريق السادسة»



فيصل النقبي (الشارقة)

حقق دبا الفجيرة فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعدما تغلّب على البطائح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على استاد خالد بن محمد بمدينة الشارقة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مهند علي في الدقيقة 56، مستثمراً أفضلية النواخذة خلال الشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أعادت له الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وبالنتيجة، رفع دبا رصيده إلى النقطة السادسة، متساوياً مع البطائح بنفس النقاط ليشعل صراع البقاء بتقدمه للمركز 13 تاركاً المركز الأخير للبطائح.