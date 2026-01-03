تحكيم خليجي رفيع يعزز مكانة بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

عجمان (وام)



تواصل بطولة عجمان لجمال الخيل العربية في نسختها الـ 23 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز بطولات الجمال على مستوى المنطقة، من خلال اعتماد منظومة تحكيم خليجية رفيعة المستوى، تضم 10 حكام من نخبة المحكمين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويعكس هذا الحضور التحكيمي الخليجي المدروس الثقة المتنامية التي تحظى بها البطولة، والمكانة المهنية التي باتت تحتلها في أوساط الملاك والمربين والخبراء، باعتبارها منصة تعتمد أعلى معايير الدقة والحياد والاحترافية في تقييم جمال الخيل العربية الأصيلة.

وتضم لجان التحكيم 3 حكام من الإمارات، و3 من البحرين، و2 من الكويت، وحكماً واحداً من كلٍ من قطر والسعودية، اجتمعوا في ميدان البطولة لتقديم تقييم فني دقيق يستند إلى خبرات تراكمية طويلة في إدارة وتحكيم بطولات إقليمية ودولية، بما يعزز مصداقية النتائج ويمنح المنافسات قيمة فنية عالية.

كما يشارك في إدارة مجريات المنافسات حكمان للساحة من دولتي الكويت والبحرين، في حين تضم اللجنة الانضباطية أربعة أعضاء من دولة الإمارات، في توزيع مهني يعكس تكامل الأدوار، ودقّة التنظيم، ووضوح الصلاحيات داخل المنظومة التحكيمية للبطولة.

ويأتي هذا التوجّه امتداداً لنهج اعتمدته بطولة عجمان منذ عام 2019، يقوم على تمكين الكفاءات الخليجية، وتبادل الخبرات التحكيمية، وبناء منظومة فنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في بطولات جمال الخيل العربية.

وفي إطار حرصها على تعزيز النزاهة والشفافية، تعتمد البطولة هذا العام نظام «ربدان» للتحكيم الإلكتروني، وهو نظام رقمي متطور يهدف إلى رفع مستوى دقة النتائج وسرعة إعلانها. ويتيح النظام إدخال الدرجات مباشرة عبر أجهزة لوحية ضمن بيئة رقمية مؤمنة بالكامل، مع احتساب النتائج آلياً بعد استبعاد أعلى وأدنى درجة، بما يضمن العدالة في التقييم، إلى جانب عرض النتائج لحظة بلحظة على شاشات أرض الميدان والمنصات الرقمية للبطولة.

ويجسّد هذا النظام توازناً مدروساً بين الخبرة البشرية والتقنية الحديثة، في خطوة تعكس حرص اللجنة المنظمة على الارتقاء بكافة تفاصيل الحدث، وتعزيز ثقة المشاركين والجمهور بمسار التحكيم.

ويؤكد هذا الحضور التحكيمي الخليجي أن بطولة عجمان لا تراهن على جمال السلالات وحده، بل تستثمر أيضاً في جودة القرار واحترافية التقييم، بما يعزز حضورها منصة إقليمية موثوقة تحتفي بجمال الخيل العربية، وتدعم مسيرتها المستقبلية.