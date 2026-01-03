الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس

كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس
3 يناير 2026 20:34

 
علي معالي (عجمان)

حقق فريق كلباء فوزاً مثيراً على عجمان بهدف دون رد، على استاد راشد بن سعيد، في إطار الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل الهدف الوحيد سامان قدوس بالدقيقة 24، ورفع كلباء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد عجمان عند النقطة 13 في المركز التاسع.
شهدت المباراة بداية حذرة، قبل أن يهدر فريق عجمان فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، بعدما تصدى حمد المنصوري لتسديدة جونيور فليمنجز، وبعدها بخمس دقائق، نجح عجمان في التقدم عند الدقيقة 24، إثر ركلة حرة مباشرة نفذها سامان قدوس من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك البركان، وفي الدقيقة 36، كاد كلباء أن يدرك التعادل بعدما وصلت الكرة من قدوس إلى شهريار داخل منطقة الجزاء، إلا أن الفرصة لم تُستغل.
واضطر عجمان بعد ذلك إلى استكمال اللقاء بـ 10 لاعبين، عقب طرد إسماعيل مؤمن في الدقيقة 37 لحصوله على الإنذار الثاني إثر تدخل على سامان قدوس.
واصل كلباء ضغطه، وكاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40، لكن القائم الأيسر تصدى لرأسية سيكو جاساما، ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول عجمان العودة في النتيجة، إلا أن القائم وقف مرة أخرى حائلًا أمام تسديدة جونيور فليمنجز في الدقيقة 55، ليحرم الفريق من هدف التعادل، وفي الدقيقة 92، حصل لاعب عبدالله عباس لاعب عجمان، بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب الاعتراض، لينهي الفريق المباراة بـ 9 لاعبين، وتنتهي المباراة بفوز كلباء.

كلباء
اتحاد كلباء
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
