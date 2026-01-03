شباب الأهلي يتجاوز الجزيرة نحو «الرابع»



مراد المصري (أبوظبي)



تقدم شباب الأهلي إلى المركز الرابع مؤقتاً، بعد فوزه على الجزيرة 3-0، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وذلك في ختام الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 20 نقطة، فيما تراجع «فخر أبوظبي» إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ومع امتلاك شباب الأهلي مباراتين مؤجلتين، فإن فوزه الثمين في لقاء قمة الجولة أمام الجزيرة، يؤكد مساعيه لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، حيث يبتعد حالياً بفارق سبع نقاط عن العين متصدر الترتيب.

وترجم سلطان عادل أفضلية شباب الأهلي بافتتاح التسجيل بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس علي خصيف في الدقيقة 36، وعزز «الفرسان» التقدم بهدف ثانٍ سجله يوري سيزار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48.

ثم أمّن كاسكاردو انتصار فريقه بتسجيل الهدف الثالث بعد لعبة مشتركة مع يحيى الغساني داخل منطقة الجزاء أكملها البرازيلي بتسديدة بيمنها في الدقيقة 78.