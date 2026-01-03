«العميد».. عودة بالأرقام المتصاعدة

مراد المصري (أبوظبي)



واصل النصر سلسلة أدائه الإيجابي، بعدما حصد نتيجة إيجابية للمباراة الرابعة على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، عقب فوزه على بني ياس 2-1، ليكون هذا الفوز الثالث مقابل تعادل واحد في هذه المباريات التي لم يعرف خلالها الخسارة.

وارتفع نسق الأداء ومعه الإحصائيات الرقمية بشكل تصاعدي خلال هذه المباريات، حيث أصبح حالياً خامس أكثر الفرق تسديداً على مرمى المنافسين بإجمالي 93 تسديدة، منها 40 تسديدة داخل إطار المرمى، وثالث أكثر من قام لاعبوه بالتمريرات بإجمالي 4248 تمريرة خلال الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين.

وترتبط الأرقام الإيجابية للفريق بشكل كبير بعودة اللاعب مهدي قائدي من الإصابة، حيث عانى «العميد» في غيابه من الخسارة أمام شباب الأهلي والوصل والوحدة والتعادل مع دبا، فيما ساهمت عودته لاحقاً في ديسمبر الماضي، في العودة بشكل قوي إلى سكة النتائج الإيجابية.

ولعب قائدي دوراً مهماً في الانتصار خارج الديار أمام بني ياس، بعدما صنع هدف الفوز الثاني لفريقه من ركلة ركنية، وهو المتخصص في الكرات الثابتة بشكل متميز.