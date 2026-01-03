الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تحت أنظار جارديم.. تيكسيرا يعلن تحمّله مسؤولية الخسارة أمام الوصل

4 يناير 2026 02:33

معتصم عبدالله (أبوظبي)


تحت أنظار البرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب السابق لناديي شباب الأهلي والعين، والذي تابع مواجهة الوصل والوحدة من مدرجات استاد زعبيل مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أعلن البرتغالي ديماس تيكسيرا، المدير الفني الحالي للوحدة، تحمّله المسؤولية الكاملة عن الخسارة الأولى لـ «العنابي» في الموسم الحالي، عقب الخسارة أمام الوصل بهدف دون مقابل.
وأدت الخسارة إلى تراجع الوحدة إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، مقابل صعود الوصل إلى مركز الوصافة برصيد 21 نقطة، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة، مع تساوي الفريقين في عدد النقاط وامتلاكهما مباريات مؤجلة من الجولة التاسعة.
وقال تيكسيرا، الذي تولى قيادة الوحدة خلفاً لمواطنه خوسيه مورايس المنتقل إلى تدريب الشارقة: «كانت مباراة تكتيكية إلى حدٍّ كبير، وشهد شوطها الأول صراعاً بدنياً ومنافسة قوية، سيطرنا على مجريات الشوط الأول، وخلقنا عدداً من الفرص بأفضل صورة ممكنة، لكن لم يحالفنا التوفيق في ترجمتها إلى أهداف». 
وأضاف: «في الشوط الثاني حاولنا كسر التنظيم الدفاعي للمنافس، وكانت المباراة متقاربة للغاية، لكننا استقبلنا هدفاً في الدقيقة 84 من خطأ أتحمّل مسؤوليته بالكامل، أنا أتحمل أي خطأ يقع على عاتقي، سواء في هذه الفترة أو في الفترة المقبلة، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم، في النهاية لم يحالفنا الحظ، والمنافسة بين فرق الدوري متقاربة جداً، وعلينا جميعاً التعلم من الأخطاء من أجل التطور».
وحول مسؤولية حارس المرمى محمد الشامسي عن الهدف، وعدم الاستقرار في مركز حراسة المرمى نتيجة التدوير بين الشامسي وزايد الحمادي، أوضح تيكسيرا: «الخطأ ليس خطأ الشامسي، بل هو خطأ جماعي، نحن نلعب كفريق واحد، وجميع اللاعبين يرتكبون أخطاء، التدوير بين حراس المرمى أمر طبيعي، خاصة في ظل ضغط المشاركات في البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا للنخبة، نملك حراساً بقدرات كبيرة، وثقتنا في الفريق بشكل عام، وفي الحراس بشكل خاص، كبيرة جداً، وهم يقومون بعمل رائع».

 

