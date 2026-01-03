تحت أنظار جارديم.. تيكسيرا يعلن تحمّله مسؤولية الخسارة أمام الوصل

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تحت أنظار البرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب السابق لناديي شباب الأهلي والعين، والذي تابع مواجهة الوصل والوحدة من مدرجات استاد زعبيل مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أعلن البرتغالي ديماس تيكسيرا، المدير الفني الحالي للوحدة، تحمّله المسؤولية الكاملة عن الخسارة الأولى لـ «العنابي» في الموسم الحالي، عقب الخسارة أمام الوصل بهدف دون مقابل.

وأدت الخسارة إلى تراجع الوحدة إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، مقابل صعود الوصل إلى مركز الوصافة برصيد 21 نقطة، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة، مع تساوي الفريقين في عدد النقاط وامتلاكهما مباريات مؤجلة من الجولة التاسعة.

وقال تيكسيرا، الذي تولى قيادة الوحدة خلفاً لمواطنه خوسيه مورايس المنتقل إلى تدريب الشارقة: «كانت مباراة تكتيكية إلى حدٍّ كبير، وشهد شوطها الأول صراعاً بدنياً ومنافسة قوية، سيطرنا على مجريات الشوط الأول، وخلقنا عدداً من الفرص بأفضل صورة ممكنة، لكن لم يحالفنا التوفيق في ترجمتها إلى أهداف».

وأضاف: «في الشوط الثاني حاولنا كسر التنظيم الدفاعي للمنافس، وكانت المباراة متقاربة للغاية، لكننا استقبلنا هدفاً في الدقيقة 84 من خطأ أتحمّل مسؤوليته بالكامل، أنا أتحمل أي خطأ يقع على عاتقي، سواء في هذه الفترة أو في الفترة المقبلة، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم، في النهاية لم يحالفنا الحظ، والمنافسة بين فرق الدوري متقاربة جداً، وعلينا جميعاً التعلم من الأخطاء من أجل التطور».

وحول مسؤولية حارس المرمى محمد الشامسي عن الهدف، وعدم الاستقرار في مركز حراسة المرمى نتيجة التدوير بين الشامسي وزايد الحمادي، أوضح تيكسيرا: «الخطأ ليس خطأ الشامسي، بل هو خطأ جماعي، نحن نلعب كفريق واحد، وجميع اللاعبين يرتكبون أخطاء، التدوير بين حراس المرمى أمر طبيعي، خاصة في ظل ضغط المشاركات في البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا للنخبة، نملك حراساً بقدرات كبيرة، وثقتنا في الفريق بشكل عام، وفي الحراس بشكل خاص، كبيرة جداً، وهم يقومون بعمل رائع».

تاديتش: الموسم لا يزال طويلاً

أكد الصربي دوسان تاديتش لاعب الوحدة، أن اللقاء كان متكافئاً من الجانبين، مشيراً إلى أن التعادل ربما كان نتيجة عادلة للطرفين، وقال: «المنافس كان منظماً بشكل جيد، ودافع بقوة وأغلق المساحات، وهو ما دفعنا للاعتماد أكثر على اللعب عبر الأطراف، نشعر بالحزن للخسارة، لكنها مجرد مباراة واحدة فقط، والموسم لا يزال طويلاً، سنواصل العمل، خاصة أن لدينا مباراة جديدة خلال أيام قليلة، ويجب أن نركز بالكامل على المواجهة المقبلة».

وصف فابيو ليما لاعب الوصل المباراة بأنها «مواجهة بست نقاط»، مؤكداً أهمية الفوز في سباق الترتيب، وقال:«كانت مباراة صعبة جداً، وكنا نعرف منذ البداية أنها مواجهة بست نقاط، قدّمنا مباراة كبيرة دفاعياً وهجومياً، ونجحنا في تحقيق الهدف الأهم بحصد النقاط الثلاث».