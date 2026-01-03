الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دورينا» يحاصر «شمشون» في التصنيف الآسيوي بالحصاد الأمثل

الوحدة قدم مستويات مميزة في دوري أبطال آسيا (الاتحاد)
4 يناير 2026 02:33

معتز الشامي (أبوظبي) 

عاشت كرة القدم الإماراتية حقبة لافتة خلال النصف الأخير من عام 2025، ربما لم نشهدها منذ سنوات، حيث لم يعد الطموح مجرد المشاركة في البطولات القارية، بل فرض الهيمنة المطلقة على ملاعب القارة الآسيوية.
ووفق تصنيف الاتحاد الآسيوي، جمعت أنديتنا  «حتى الآن» 13.083 نقطة.
وبالمقارنة مع الموسم الماضي (2025) سنرى أن الأندية الثلاثة التي مثّلت دورينا خلال الموسم بالكامل حققت 16.400 نقطة فقط طوال البطولة، علماً بأن الشارقة توّج بلقب دوري أبطال آسيا 2، وهو ما يعني أننا على مسافة قريبة جداً من كسر هذا الرقم في وقت قياسي، وهذا التقدم النوعي يعزّز الرصيد الإجمالي للإمارات، الذي وصل «حتى الآن» إلى 73.003 نقطة، مما يجعلنا في وضعية مثالية لتهديد المركز الثالث الذي تحتله كوريا الجنوبية برصيد (84.418 نقطة).
وقد شهدت النسخة الجارية من البطولات الآسيوية، بصمة إماراتية واضحة، كان عنوانها الأبرز الاستمرارية في تحقيق النتائج، والقدرة على المنافسة أمام أقوى مدارس الكرة في القارة.
حيث تعملق الوحدة أمام الأندية السعودية، وأسقط الاتحاد كما أسقط السد والدحيل وناساف، وجاء هذا التألق الجماعي ليمنح دورينا دفعة نوعية في سباق التصنيف.
 وإلى جانب الوحدة، واصل شباب الأهلي تأكيد حضوره القاري كرقم صعب في المعادلة الآسيوية، مستفيداً من خبراته المتراكمة، واستقراره الفني، ليحلّ في الترتيب الخامس برصيد 10 نقاط، ولكنه في حاجة للخروج بنتائج إيجابية في أخر مباراتين بمرحلة الدوري لمزيد من الابتعاد نحو ضمان التأهل.
أما الوصل، فقد قدّم واحدة من أفضل مشاركاته القارية في تاريخه، بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2، حيث تصدر مجموعته وتأهل إلى دور الـ16، مما يمنح الكرة الإماراتية بعداً إضافياً في سباق النقاط.
ووفق ما سبق، فإن استمرار فريقين على الأقل في الأدوار النهائية للنخبة، بجانب المشوار المتميز للوصل في دوري أبطال آسيا 2، يعني تدفقاً هائلاً من النقاط الإضافية، وفي حال وصول أنديتنا لنهائي البطولتين، سنكون أمام «زلزال» في التصنيف القاري، قد يطيح بالقوى التقليدية ويضع الإمارات في قلب المثلث الذهبي لآسيا.

