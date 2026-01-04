دانيلو عن العودة إلى يوفنتوس.. لا أحد يستطيع انتزاعه من قلبي!

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد البرازيلي دانيلو أن نادي يوفنتوس سيبقى دائماً «بيته الحقيقي»، مشدداً على أنه لن يتردد لحظة واحدة في العودة إلى النادي مستقبلاً، سواء في دور إداري أو فني، حال تلقّي اتصال من إدارة «السيدة العجوز»، بعد انتهاء مسيرته الكروية.

وجاءت تصريحات دانيلو على هامش عودته إلى ملعب أليانز في تورينو، قبل مواجهة يوفنتوس أمام ليتشي ضمن منافسات الدوري الإيطالي، في أمسية حملت الكثير من المشاعر بالنسبة للاعب الذي غادر النادي قبل عام واحد فقط، متجهاً إلى فلامنجو، مؤكداً حينها أن الرحيل لم يكن قراره الشخصي.

وفي حديثه لوسائل إعلام إيطالية، لم يُخفِ دانيلو تأثره قائلاً: "أنا متوتر للغاية، هناك مشاعر كثيرة تتدفق بداخلي، وهذا يجعل الأمر صعباً قليلاً".

وأوضح أن سبب حضوره إلى الملعب يعود أيضاً إلى احتفال زميله السابق جليسون بريمر بخوضه المباراة رقم 100 بقميص يوفنتوس، مشيراً إلى أن بريمر طالما اعتبره مصدر إلهام داخل وخارج الملعب.

وأضاف دانيلو: "لا يمكنك التخطيط لمسيرتك بدقة، كل ما عليك هو العمل يوميا ومحاولة التطور.، لقد كانت لدي مسيرة جيدة مليئة بالتضحيات، ويسعدني أن يشعر لاعبون مثل بريمر بأنهم تعلموا شيئاً مني".

وكان دانيلو قد وجّه في وقت سابق انتقادات صريحة للمدرب تياجو موتا والمدير الرياضي كريستيانو جونتولي، معتبراً أنهما لعبا دوراً في إبعاده عن النادي، إلا أن رحيل الثنائي لاحقاً عن يوفنتوس فتح الباب أمام هذه العودة الرمزية إلى ملعب أليانز، حيث حظي اللاعب باستقبال خاص من الجماهير.

وقال دانيلو في هذا السياق: "هناك مستويات مختلفة داخل الملعب وخارجه. أشكر جورجيو كيليني وبقية المسؤولين الحاليين الذين تعاملوا مع الوضع بعقلية أوضح. يوفنتوس ناد صعب، وليس الجميع قادراً على العمل هنا. عدت لأن لدي لحظات رائعة مع هذا الكيان، وأنا سعيد بوجودي مجدداً".

وعن مستقبله، أجاب بحسم "نعم، أعود بالتأكيد. لا يزال لدي عام في عقدي مع فلامنجو ولدينا أهداف كبيرة. لا أعلم إن كنت سأمتلك نفس الدافع للعب بعد ذلك، لكن الحياة خارج الملعب تنتظرني، ويوفنتوس هو بيتي، ولن أتردد إذا طُلب مني العودة".

وقبل انطلاق المباراة، رفعت الجماهير لافتات خاصة تكريماً للقائد السابق، كما ألقى دانيلو كلمة مؤثرة قال فيها: "عدت لأشكركم، لأنكم كنتم من دفعني للاستمرار في أصعب اللحظات. قد أكون غادرت القميص، لكن لا أحد يستطيع انتزاع يوفنتوس من قلبي".