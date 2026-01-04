7 أرقام قياسية يغازلها ميسي لتعزيز إرثه في 2026

معتز الشامي (أبوظبي)

رسّخ ليونيل ميسي مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، والآن، في سن الثامنة والثلاثين، يمكن اعتبار هذه المرحلة الأخيرة من مسيرته بمثابة جولة احتفالية، وحتى مع اقترابه من نهاية مسيرته، لا يزال بإمكان الأسطورة الأرجنتينية أن يكتب اسمه في سجلات التاريخ. ومع اقتراب كأس العالم، قد يكون 2026 هو العام الأخير في مسيرة ميسي الرائعة، فما هي الأرقام ال7 القياسية والإنجازات التي يمكن أن يضيفها ميسي إلى إرثه في 2026.

** الحذاء الذهبي مرتين متتاليتين

يملك كل من بريكي، وتايلور تويلمان، وجيف كانينجهام، وبرادلي رايت-فيليبس جائزتي حذاء ذهبي في الدوري الأميركي، لكن لا يوجد لاعب يملك 3 جوائز، أو توج هدافاً للدوري لموسمين متتاليين، وبعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولى برصيد 29 هدفاً في الموسم العادي لعام 2025، يمكن لميسي أن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يحتفظ بالجائزة عام 2026، بعدما أصبح في الموسم الماضي، أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري لموسمين متتاليين.

**الكأس قم 50

يعد ميسي بالفعل اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم، ويمكنه رفع كأسه الخمسين الكبرى في عام 2026، حيث فاز ب 47 لقباً خلال مسيرته الكروية التي شهدت تتويجه بلقب أو أكثر في كل عام تقريباً، وفي 2026، سينافس ميسي مع الأرجنتين على لقب كأس العالم، وكأس «فيناليسيما» (بطل أوروبا ضد بطل كوبا أميركا)، بينما يتنافس مع إنتر ميامي على درع المشجعين، وكأس الدوري الأميركي، وكأس الدوري، وكأس أبطال الكونكاكاف.

** كأس أبطال الكونكاكاف

بعد أن قاد إنتر ميامي للفوز بكأس الدوري الأميركي الموسم الماضي، هناك لقبين فقط فشل ميسي في الفوز بهما، بينما اللقب الوحيد الذي لم يفز به خلال مسيرته في أوروبا هو كأس فرنسا، حيث أُقصي باريس سان جيرمان على يد نيس ومرسيليا خلال موسمين قضاهما في فرنسا، أما اللقب الآخر فهو كأس أبطال الكونكاكاف، وهي النسخة الأوروبية من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل إنتر ميامي الموسم الماضي حاملاً لقب درع المشجعين، ووصل إلى الدور نصف النهائي، لكنه خسر بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين أمام غريمه فانكوفر وايتكابس. وسيحصل على فرصة أخرى هذا العام، بعد أن تأهل مجدداً إثر ثأره من وايتكابس في نهائي كأس الدوري الأميركي.

** كأس العالم مرتين

رفع العديد من اللاعبين كأس العالم مرتين، معظمهم من منتخبي إيطاليا عامي 1934 و1938، ومنتخبي البرازيل الفائزين عامي 1958 و1962، لكن لم يسبق لأي منهم أن فعل ذلك كقائد في كلتا المناسبتين، وفاز كل من الإيطالي جوزيبي مياتزا (1938)، والبرازيلي بيليني (1958)، وماورو (1962)، وكافو (2002)، إضافة إلى الأرجنتيني دانييل باساريلا (1978)، بكأس العالم مرتين، لكن كل منهم قاد منتخبه مرة واحدة فقط. في حين يسعى ميسي ليصبح أول من يرتدي شارة القيادة في انتصارين متتاليين بكأس العالم.

** الكرة الذهبية التاسعة

ويملك ميسي بالفعل 3 كرات ذهبية أكثر من كريستيانو رونالدو، و5 كرات أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ هذه الجائزة المرموقة، ولم يدرج اسمه حتى ضمن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعباً في الموسمين الماضيين. رغم قيادته منتخب الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا 2024، إلا أن هذا الإنجاز لم يسلط عليه الضوء، نظراً لأن تأثيره الفردي لم يكن بنفس قوة تأثيره في كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022، حيث توج بالكرة الذهبية السابعة والثامنة.

ومنذ نيمار مع سانتوس عام 2011، لم يدرج أي لاعب من خارج أوروبا ضمن القائمة المختصرة للكرة الذهبية.

ومن الناحية الفنية، فاز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة كلاعب في إنتر ميامي، ولكن ذلك كان عن مشاركته في كأس العالم، وقضى نصف ذلك العام مع باريس سان جيرمان، وإذا استطاع ميسي قيادة الأرجنتين للفوز بكأس عالم أخرى، فقد نراه يتوّج باللقب التاسع كخاتمة رائعة لمسيرة كروية أسطورية.

** أول قائد و4 ألقاب متتالية

يتشارك المنتخب الأرجنتيني حالياً إنجازاً تاريخياً نادراً مع إسبانيا، حيث فاز بكأس العالم بين لقبين قاريين كبيرين، وهذان المنتخبان فقط هما اللذان حققا هذا الإنجاز في كرة القدم الدولية، ولا تزال سلسلة انتصارات الأرجنتين متواصلة. بقيادة ميسي، قد يحقق منتخب الأرجنتين إنجازاً أكبر بالفوز ب4 ألقاب كبرى متتالية الصيف المقبل.

** هداف الركلات الحرة في التاريخ

يحتاج ميسي إلى تسجيل 10 أهداف من الركلات الحرة في عام 2026 ليتجاوز الرقم القياسي المطلق الذي يحمله البرازيلي مارسيلينيو كاريوكا، المتخصص في الركلات الثابتة، وللمقارنة، سجل الأرجنتيني 3 أهداف من الركلات الحرة في عام 2025. لكنه تمكن من تسجيل 10 أهداف من الركلات الحرة في عام 2018. إذا استعاد ميسي تلك اللمسة السحرية، فالأمر ليس مستحيلا.

ويحتل ميسي حالياً المركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين عبر التاريخ برصيد 69 هدفاً من الركلات الحرة، خلف أسطورة ليون، جونينيو بيرنامبوكانو (72 هدفاً)، والبرازيلي روبرتو ديناميت (75 هدفاً).