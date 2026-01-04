الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الجولة الثانية من «السلة للكراسي المتحركة».. تألُّق لافت لـ«دبي» و«خورفكان»

4 يناير 2026 11:31

دبي (الاتحاد)
انطلقت منافسات الجولة الثانية من دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة للموسم الرياضي 2025-2026، الذي تنظّمه اللجنة البارالمبية الوطنية، بمواجهتين قويتين.
وحقق نادي دبي لأصحاب الهمم في المباراة الأولى فوزاً مستحقاً على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 62 - 51، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث فرض الفريق الفائز سيطرته خلال فترات المباراة وحسم المواجهة لصالحه مع صافرة النهاية.
وفي المباراة الثانية، واصل نادي خورفكان للمعاقين عروضه القوية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على نادي عجمان لذوي الإعاقة بنتيجة 83 - 10، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي الثقة للمعاقين، ليؤكد الفريق الفائز جاهزيته للمنافسة بقوة خلال مشوار الدوري.
وتأتي منافسات الدوري ضمن جهود اللجنة البارالمبية الوطنية لتطوير لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ورفع مستوى التنافس بين الأندية، ودعم لاعبي أصحاب الهمم، بما يُسهم في تعزيز انتشار اللعبة وتحقيق أهدافها الفنية والتنافسية خلال الموسم الرياضي الحالي.

