صفقة محتملة في الميركاتو الشتوي.. لوكا على رادار بنفيكا

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل نادي بنفيكا على خط متابعة موقف المهاجم الإيطالي لورينزو لوكا مع نابولي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله بعد بداية مخيبة منذ انتقاله إلى الفريق الجنوبي، وعدم نجاحه حتى الآن في فرض نفسه تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

ووفقاً لما كشفته وسائل إعلام إيطالية، فإن ملف لوكا بات محل نقاش داخل أروقة نابولي، بالتوازي مع تقييم خيارات هجومية أخرى، أبرزها نوا لانج، ورغم أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة متقدمة، إلا أن الاهتمام بدأ يتخذ طابعاً أكثر جدية مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية من ذروته.

ووُصفت وضعية لوكا داخل نابولي بـ «الدقيقة»، إذ لم يتمكن اللاعب من إقناع الجهاز الفني حتى الآن، كما أن الانسجام داخل الملعب مع كونتي لم يصل إلى المستوى المأمول.

في المقابل، لم يُغلق نابولي الباب أمام دراسة أي عرض محتمل، شريطة تلبية مطالبه من حيث القيمة المالية وصيغة الصفقة.

وأشار رومانو إلى أن بنفيكا أبدى «اهتماماً ملموساً» بالتعاقد مع اللاعب، في إطار بحثه عن تعزيز خط الهجوم، في حين لا يُعد نادي بورتو طرفاً نشطاً في السباق حالياً، نظراً لترتيب خياراته الهجومية القائمة.

وأوضحت التقارير، أن الصحفي ماتيو موريتو أوضح أن نابولي مُلزم بتفعيل بند شراء لوكا من أودينيزي مطلع فبراير المقبل، قبل التفكير في بيعه أو إعارته، وهو ما يجعل أي خطوة لاحقة مرهونة بإتمام هذا الإجراء أولاً، ويبقى اللاعب متطلعاً للحصول على دقائق لعب منتظمة، في وقت يتوقع فيه نابولي تسارع وتيرة سوق المهاجمين الإيطاليين خلال الأسابيع المقبلة، بينما يواصل بنفيكا مراقبة تطورات المشهد عن كثب.