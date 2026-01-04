الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إصابة تُجبر رادوكانو على الانسحاب من مواجهة أوساكا

إصابة تُجبر رادوكانو على الانسحاب من مواجهة أوساكا
4 يناير 2026 12:15

لندن (د ب أ)
اضطرت المصنفة الأولى في بريطانيا إيما رادوكانو للانسحاب من مواجهتها الافتتاحية المرتقبة ضد اليابانية ناومي أوساكا في بطولة كأس الاتحاد للتنس بمدينة بيرث.
وكان من المقرر أن تمثّل اللاعبة البالغة من العمر 23 عاماً الفريق البريطاني مواجهة أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، اليوم الأحد، لكنها اضطرت للانسحاب قبل انطلاق المباراة مباشرة بسبب إصابة لم يكشف عن تفاصيلها.
وقال تيم هينمان، قائد الفريق البريطاني، لقناة «ناين» الأسترالية: «لقد كانت قريبة للغاية من المشاركة»، مشيراً إلى أن القرار لم يكن سهلاً على الإطلاق، خاصة أنها كانت تتدرب بشكل جيد للغاية استعداداً لهذه اللحظة.
وأعرب هينمان عن أمله في أن تستعيد رادوكانو عافيتها لتكون جاهزة للمواجهة القادمة للفريق في دور المجموعات ضد اليونان، مؤكداً أنه لا يعتقد بالضرورة أنها خرجت من البطولة بشكل نهائي في هذه المرحلة. وتحلّ كاتي سوان المصنفة العاشرة في بريطانيا مكان رادوكانو في مواجهة أوساكا.

