الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيلتيكس يسحق كليبرز في «السلة الأميركي» بنقاط براون

سيلتيكس يسحق كليبرز في «السلة الأميركي» بنقاط براون
4 يناير 2026 12:18

لوس أنجلوس (رويترز)
عادل جايلن براون رقمه القياسي بتسجيل 50 نقطة وأضاف ديريك وايت 29 أخرى، ليقودا بوسطن سيلتيكس للفوز 146-115 على ​لوس أنجلوس كليبرز في دوري كرة السلة ‌الأميركي للمحترفين في إنجلوود بولاية كاليفورنيا الليلة ​الماضية.
وبذلك أنهى سيلتيكس، الذي ⁠تميز ‌بدقة تصويباته، سلسلة انتصارات كليبرز المتتالية عند ست مباريات.
سجل أنفرني سيمونز 15 نقطة وأضاف جوردان وولش 13 ⁠أخرى واستحوذ على 13 كرة مرتدة، ⁠ليحقق بوسطن الفوز في أربع مباريات مقابل خسارة واحدة في مبارياته خارج ملعبه ​ويرفع رصيده إلى 12 فوزاً مقابل 3 هزائم منذ 30 نوفمبر.
وأحرز كل من كواي ليونارد وجون كولينز 22 نقطة ​لصالح كليبرز، الذي خسر ‍للمرة الأولى منذ هزيمته في 18 ديسمبر أمام حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر.
سجل جيمس هاردن ‍18 نقطة وقدم 12 ⁠تمريرة حاسمة لزملائه ​وأضاف ديريك جونز 19 نقطة لصالح لوس أنجلوس.
وشهد الفريق ​عودة إيفيكا زوباك بعد غيابه خمس ‍مباريات بسبب إصابة في الكاحل ليسجل أربع نقاط في غضون 21 دقيقة. وغادر جونز الملعب قبل تسع دقائق و25 ثانية من نهاية المباراة ‌بسبب إصابة في ساقه اليمنى.

