مجبري: تونس تحتاج إلى البدء من الصفر

الرباط (د ب أ)

أعرب حنبعل مجبري نجم منتخب تونس، عن حزنه الشديد جراء خروج نسور قرطاج من دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، أثر الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام مالي مساء السبت.

وتحدث مجبري بنبرة حزينة بعد المباراة قائلاً: "نحن متأخرون في كرة القدم، ويجب قول ذلك صراحة، نحن متأخرون في مجالات عديدة. يجب علينا جميعاً أن نجلس معاً، كل المسؤولين عن الكرة التونسية، ونطرح على أنفسنا الأسئلة الحقيقية لأننا متأخرون حقاً".

وأضاف "يؤلمني التحدث عن ذلك لأنني لا أعيش في تونس، وسيكون من النفاق ألا أتحدث عن الأمر، إنه أمر محزن. نحن حقاً بحاجة إلى العمل والبدء من الصفر في كل شيء، لأن هناك كمية هائلة من المواهب في تونس ولكننا متأخرون".

وأشار "عندما ترى الجزائر والمغرب وكل الدول الأفريقية الأخرى تتقدم باستمرار بينما نحن نتراجع في كل جانب، فهذا يجعلني عاجزاً عن الكلام. من أين نبدأ؟ من عقليتنا على ما أعتقد. أنا آسف، قد يكون هذا موضوعاً ساخناً ومثيراً للجدل في تونس، لكننا نحلم أكثر مما نعمل. نحن لا ندرب أنفسنا بما يكفي، رغم أنه لا يوجد خجل من التعلم كل يوم". واختتم تصريحه بالاعتراف بالتقصير الجماعي قائلاً: "سواء كان ذلك في كرة القدم أو خارجها، نحتاج لطرح الأسئلة على أنفسنا، وأنا أولهم، وآمل أن تتحسن الأمور مستقبلاً".