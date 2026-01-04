«جراحة» تبعد بويج عن «جالاكسي» أكثر من عام

لوس أنجلوس (أ ب)

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، أن لاعب خط وسطه الإسباني ريكي بويج خضع لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، وهي الجراحة التي جرت في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأوضح جالاكسي أنه من المتوقع أن يتعافى بويج بشكل كامل ويكون مستعداً للانضمام مجدداً إلى صفوف الفريق المشارك في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين مع بداية الموسم القادم في شهر يوليو من عام 2027.

وتأتي هذه الجراحة بعد ما يزيد قليلاً على عام واحد من خضوعه لإجراء مماثل في أواخر عام 2024، وهو الأمر الذي تسبّب في غيابه عن موسم 2025 بالكامل.

تعود إصابة بويج إلى نهائي القسم الغربي لعام 2024 الذي أقيم في كارسون بكاليفورنيا، حيث قدّم حينها التمريرة الحاسمة التي سجل منها جالاكسي هدف الفوز على سياتل ساوندرز، قبل أن يمضي الفريق قدماً ويحقق لقبه السادس في كأس الدوري الأميركي، وسط غياب اللاعب في المباراة النهائية. ويُعد بويج، المنحدر من أصول إسبانية، أحد الركائز الأساسية للفريق، حيث قدّم مستويات مذهلة في عام 2024 بتسجيله 17 هدفاً وصناعته 20 هدفاً آخر خلال 36 مباراة خاضها مع النادي، مما يجعل غيابه المستمر ضربة قوية لخطط الفريق المستقبلية.