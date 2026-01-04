«حافلة فالنسيا» تحت التحطيم بسبب الغضب الجماهيري

مدريد (د ب أ)

يواجه نادي فالنسيا أزمة طاحنة بلغت ذروتها عقب الهزيمة المذلة أمام سيلتا فيجو 1/4 مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، ليتراجع الفريق للمركز السابع عشر في جدول الترتيب مع نهاية الجولة الـ18.

واشتعلت التوترات بشكل عنيف عند عودة الفريق إلى الديار، حيث تعرض اللاعبون لهجوم من حوالي 100 مشجع غاضب بانتظارهم في المطار، مما استدعى تدخل وحدات من الشرطة الوطنية للسيطرة على الأجواء المشحونة، التي شهدت مطالبات صاخبة برحيل المدرب كارلوس كوربيران والمالك السنغافوري بيتر ليم.

وتعرضت حافلة فالنسيا لاعتداء مباشر أدى إلى تحطم إحدى نوافذها بعد إلقاء الجماهير المقذوفات.

وأصدر فالنسيا بياناً عبر منصة "إكس" أدان فيه الواقعة بشدة، مؤكداً أن هذا النوع من العنف كان يمكن أن يؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة للاعبين أو الجهاز الفني. وأوضح فالنسيا في بيانه أنه يتفهم إحباط الجماهير من النتائج الأخيرة، لكنه يرفض تماماً اللجوء للأعمال التخريبية والعنيفة كوسيلة للتعبير عن الغضب. ولم يحقق فالنسيا سوى ثلاثة انتصارات فقط في 18 مباراة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني عشر.