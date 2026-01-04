روسينيور رداً على ارتباطه بتشيلسي: لن أتحدّث في تلك الأمور!

باريس (أ ف ب)

ردّ ليام روسينيور مدرب ستراسبورج على التقارير التي تربطه بتولي تدريب تشيلسي الإنجليزي، بقوله إنه «لا يوجد شيء ملموس»، وذلك بعد تعادل فريقه مع نيس 1-1 السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان الإيطالي إنزو ماريسكا ترك منصبه مع الـ «بلوز»، الخميس، فيما يُرجَّح أن يخلفه المدرب الوطني روسينيور الذي قاد ستراسبورج لإنهاء الموسم الماضي في المركز السابع.

ويحتل ستراسبورج، المملوك لشركة «بلو كو» المالكة لتشيلسي، المركز السابع في الترتيب من دون أي فوز في الدوري منذ 9 نوفمبر.

وقال روسينيور للصحفيين: «أريد التركيز على ستراسبورج وليس على أمور أخرى في الوقت الحالي. هذه كل المعلومات التي يمكنني تقديمها اليوم».

وأضاف المدافع السابق لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاماً والبالغ 41 عاماً: «لا نعرف ما الذي سيحدث غداً، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد شيء ملموس».

وتشمل قائمة المرشحين أيضاً لقيادة فريق ستامفورد بريدج، الإسباني تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة السابق، والنمساوي أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، والبرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام، والإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، قبل لقائه مساء الأحد مع مضيفه مانشستر سيتي الثالث.