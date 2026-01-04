القيمة السوقية للدوريات.. «الإنجليزي» الأعظم ربحاً و«النمساوي» الأكثر خسارة

معتز الشامي (أبوظبي)

شهد المشهد الكروي الأوروبي في 2025 تحولات ملحوظة في القيمة السوقية عبر الدوريات المحلية، مدفوعاً بنشاط الانتقالات، والأداء على أرض الملعب، حيث شهدت الأندية والدوريات بأكملها ارتفاعاً أو انخفاضاً في قيمتها السوقية الإجمالية على مدار العام.

لكن ما هي الدوريات الأوروبية الكبرى التي شهدت أكبر ارتفاع في قيمتها السوقية عام 2025؟ وما هي الدوريات التي شهدت انخفاضاً حاداً في قيمتها خلال شهور السنة الماضية؟

لم يكن مفاجئاً أن الدوري الإنجليزي الممتاز شهد أكبر زيادة في قيمته السوقية خلال عام 2025. مع زيادة هائلة بلغت 1.09 مليار يورو، ليصل إجمالي قيمته السوقية إلى 12.5 مليار يورو، لم يكن الدوري الإنجليزي الممتاز أغلى دوري في العالم فحسب، بل تجاوزت قيمته السوقية مجموع قيمة الدوريات الثلاثة التالية له.

وفي المركز الثاني، جاء الدوري الفرنسي بزيادة قدرها 352 مليون يورو لتصل قيمته السوقية إلى 3.8 مليار يورو، ثم الدوري الإيطالي في المركز الثالث بزيادة قدرها 350 مليون يورو لتصل قيمته السوقية إلى 5.4 مليار يورو.

وجاء الدوري الألماني في المركز الرابع بزيادة قدرها 325 مليون يورو لتصل قيمته السوقية إلى 4.8 مليار يورو. أما الدوري الإسباني، الذي لا يزال ثاني أغلى دوري في العالم، فقد سجّل خامس أعلى زيادة في قيمته السوقية، حيث ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 301 مليون يورو لتصل إلى 5.5 مليار يورو.

خارج نطاق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التقليدية، كان الدوري التركي الممتاز الأعلى قيمة سوقية في عام 2025، حيث احتل المركز السادس، بعد ارتفاع قيمته السوقية بمقدار 223 مليون يورو.

ويحتل الدوري البولندي الممتاز المركز السابع، حيث ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 131 مليون يورو، يليه الدوري البرتغالي، الذي ارتفعت قيمته السوقية 108 ملايين يورو في 2025.

ويأتي الدوري النرويجي الممتاز في المركز التاسع، محققاً ارتفاعاً في قيمته السوقية قدره 57 مليون يورو، بينما يختتم الدوري البلجيكي الممتاز قائمة العشرة الأوائل بارتفاع قدره 32 مليون يورو، مع ذلك، لم تشهد جميع الدوريات الكبرى ارتفاعاً في قيمتها السوقية عام 2025، حيث خسرت 3 دوريات قيمتها السوقية هذا العام.

وتراجع الدوري السويسري الممتاز إلى المركز الثامن عشر هذا العام بعد خسارة 19 مليون يورو من قيمته السوقية، لكن الدوري الهولندي الممتاز تفوّق عليه، حيث خسر 68 مليون يورو من قيمته السوقية الإجمالية عام 2025، ليقبع في المركز التاسع عشر.

لكن لم يخسر أي دوري قيمة سوقية أكبر من الدوري النمساوي، الذي فقد 17% من قيمته السوقية الإجمالية عام 2025 بعد خسارة 75 مليون يورو خلال خلال شهور السنة الماضية.