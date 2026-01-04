الجولة 11 من «دوري أدنوك» ترفع شعار «الفوز خارج الديار»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

للمرة الثانية خلال الموسم الحالي 2025-2026، فرض الفوز خارج القواعد نفسه سمة بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما شهدت الجولة الحادية عشرة تحقيق 5 انتصارات لأندية الضيوف من أصل 7 مباريات، بنسبة نجاح بلغت 71%، في وقت شكّل فيه العين المتصدر، والوصل الوصيف، الاستثناء الوحيد بالفوز على ملعبيهما.

وشهدت الجولة 11 سلسلة انتصارات لافتة خارج الديار، استهلها الظفرة بتفوّقه على مضيفه خورفكان بنتيجة 3-2، فيما عاد النصر بالنقاط الثلاث من ملعب بني ياس بعد فوزه 2-1، ونجح كلباء في حسم مواجهته أمام مضيفه عجمان بهدف دون مقابل، واحتفل دبا بتحقيق انتصاره الأول في الدوري على حساب مضيفه البطائح 1-0، قبل أن يختتم شباب الأهلي المشهد بفوز عريض على الجزيرة في معقله بأبوظبي بثلاثية نظيفة.

وتُعد الجولة الحالية الثانية في الموسم التي تشهد تحقيق خمسة انتصارات خارج القواعد دفعة واحدة، بعد الجولة الرابعة التي عرفت تفوّق فرق الجزيرة، وكلباء، وشباب الأهلي، والوصل، وعجمان، في حين غابت الانتصارات خارج الأرض تماماً في الجولة الثالثة، واكتفت الجولة السابعة بانتصار وحيد خارج القواعد.

وإجمالاً، سجلت أندية دوري أدنوك للمحترفين 31 انتصاراً خارج ملاعبها خلال 73 مباراة أُقيمت على مدار إحدى عشرة جولة «بينها 4 مباريات مؤجلة»، في مؤشر واضح على تصاعد قدرة الفرق على تحقيق النتائج الإيجابية بعيداً عن جماهيرها.

وبدا لافتاً تصدُّر كلباء، صاحب المركز الثامن في الترتيب العام برصيد 15 نقطة، قائمة الفرق الأكثر نجاحاً خارج ملعبه، بعدما حصد 12 نقطة من ست مباريات، بتحقيقه أربعة انتصارات كان آخرها فوزه الثمين على عجمان في الجولة 11، مقابل خسارتين.

وحلّ العين متصدر الترتيب العام برصيد 27 نقطة في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الفرق خارج القواعد، بعدما جمع 11 نقطة من خمس مباريات، بواقع ثلاثة انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، متساوياً مع فرق الجزيرة، وشباب الأهلي، والوحدة، التي تُعد بدورها من أنجح الفرق في المباريات الخارجية.

في المقابل، اكتفى فريقا الظفرة والبطائح بتحقيق أقل عدد من النقاط خارج ملعبيهما، بواقع ثلاث نقاط لكل فريق، إذ خاض الظفرة ست مباريات خارج أرضه لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد، كان أمام خورفكان في الجولة 11، مقابل خمس خسائر، فيما لعب البطائح خمس مباريات خارج ملعبه، فاز في واحدة أمام كلباء في الجولة الثامنة، وخسر أربع مباريات أخرى.