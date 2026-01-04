ثنائية لخيول «ياس للسباقات» في الحفل الخامس بمضمار العين

عصام السيد (العين)

حققت خيول «ياس للسباقات» ثنائية مستحقة عبر الفرس الرمادية «أجواء» التي حلّقت بلقب الشوط الافتتاحي، والجواد «طارق» في الشوط الرابع الرئيسي، وأكد المهر «إي أس شداد» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي نجوميته حين حقق فوزه الأول قادماً من خيول الاحتياط، كما حقق الفارس ساندرو بايفا ثلاثية «هاتريك»، وذلك خلال الحفل الخامس لسباق مضمار العين في العام الجديد، الذي أقيم أمس الأول، وتتضمن 7 أشواط خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، تنافست على الجوائز الإجمالية البالغة 600 ألف درهم.

وكان انتصار الفرس «أجواء» قد جاء خاطفاً بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، في الشوط الأول لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وتفوّق «طارق» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، على منافسيه بصورة لافتة في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة «قوائم» عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 150 ألف درهم.

وسيطر الجواد «ابتاون وولك ذا لاين» لأبوظبي ريسنج، بإشراف سالم المرر، وقيادة ساندرو بايفا، من البداية إلى النهاية على مجريات الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة، عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (0-90)، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وخطفت المهرة «نوريا دو لياجليه» لحمد علي الطائي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، الأضواء في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، عمر أربع سنوات فقط، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وخطف «إي أس شداد» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا، نجومية الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «توليد الإمارات»، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وحصد «عزام» لعلي حداد، بإشراف قيس عبود، وقيادة ساندرو بايفا «ثلاثية»، جائزة الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط»، عمر أربع سنوات فقط، وقيمة جائزته 85 ألف درهم.

وتغلّب «الليث» العائد إلى الليث للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، على مرشحيه بفوز مستحق بالشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط»، عمر خمس سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 85 ألف درهم.

توّج الفائزين سعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق، مدير الفروسية بنادي العين.