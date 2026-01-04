العين يتصدّر قائمة «أهداف الركنيات» في دوري أدنوك

عمرو عبيد (القاهرة)

ارتفع نسبياً مُعدّل الأهداف المُسجلة عبر الركلات الركنية، هذا الموسم، مقارنة بآخر نُسختين في دوري أدنوك للمُحترفين، وسواء أتى الهدف من «الركنيات» مُباشرة، أو في إطار تنفيذها بالوضع التكتيكي المُترتب عليها، بصورة غير مُباشرة، بلغ عدد تلك الأهداف 23 هدفاً، تُمثّل نسبة 12.6% من الحصاد الإجمالي للجولات الـ11، وهو ما يزيد قليلاً على نسب الموسمين الماضيين، بواقع 10% لنُسخة 2024-2025، مقابل 11.7% لبطولة 2023-2024.

ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد «الركنيات» التي حصلت عليها الفرق، خلال 73 مباراة، 663 ركلة، وهو ما يعني أن 3.5% فقط تحوّل إلى أهداف في النهاية، بنفس مُعدّل الموسمين الماضيين، حيث تم تسجيل 3.4% من 1745 ركلة ركنية في الموسم الماضي، مقابل 3.76% من إجمالي 1940 ركلة قبل عامين.

وفي البطولة الحالية، يتصدّر «الزعيم» المشهد، كونه الأكثر تسجيلاً والأفضل استغلالاً للركلات الركنية، بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة، حيث أحرز 5 أهداف من إجمالي 59 ركلة حصل عليها، بنسبة نجاح تبلغ 8.5%، في حين أن «الإمبراطور»، الأكثر حصولاً على «الركنيات»، بإجمالي 66 ركلة، نجح في تحويل 3 منها إلى أهداف، بنسبة 4.5%.

ورغم أن «النسور» هو أقل الفرق حصولاً على تلك الركلات، إذ يأتي في المرتبة الأخيرة، بـ 22 «ركنية»، إلا أنه سجّل عبرها هدفاً واحداً، ليحصد نفس نسبة نجاح «الإمبراطور»، ويقترب منهما «النمور»، الذي سجّل هدفين بين 46 ركلة ركنية، بنسبة 4.3%، مقابل 4.2 لـ «الفُرسان»، الذي حوّل ركلتين أيضاً إلى هدفين، من إجمالي 48 «ركنية».

ويُعد «الراقي» الثاني بعد «الزعيم»، من حيث نجاحه في ذلك الأمر، رغم تسجيله 3 أهداف عبر «الركنيات» مثل «الإمبراطور»، إلا أنه حقق ذلك عبر 48 ركلة، بنسبة نجاح تبلغ 6.25%، كما يظهر «العميد» في الصورة بنسبة 3.8%، بعدما سجّل هدفين بين 52 ركلة ركنية، ورغم تراجع نتائج «النواخذة» هذا الموسم، إلا أنه يملك نسبة مقبولة في هذا الصدد، تبلغ 3%، حيث أحرز هدفاً من إجمالي 33 «ركنية».

ويتعلّق الأمر بالأسلوب التكتيكي الخاص بتنفيذ تلك الركلات من جانب الفريق المُهاجم، مقابل نجاح الدفاع المُنافس في التعامل معها، لكن الوضع يبدو غريباً لدى «السماوي» و«البرتقالي»، إذ يحتل الأول المركز السادس في قائمة الأكثر حصولاً على الركلات الركنية، بـ 49 ركلة، بينما يحتل الثاني المرتبة التاسعة بـ47، ومع ذلك لم يُسجل أيٌّ منهما عبرها على الإطلاق.

ويمتد الأمر لكل من «الملك» و«أصحاب السعادة»، اللذين حصلا على 55 و54 ركلة على الترتيب، في المركزين الثالث والرابع، لكن في المقابل لم يُسجل أي منهم أكثر من هدف واحد عبرها، بنسبتي 1.81% و1.85% على نفس الترتيب.

وعلى جانب آخر، تعرّضت دفاعات «النواخذة» لتلقّي أكبر عدد من الأهداف بوساطة الركلات الركنية، بواقع 5 أهداف، يليه «السماوي» و«العميد» بـ 4 أهداف في شباك كل منهم، ويُمثّل مجموع الحصاد السلبي لـ «الثُلاثي» نسبة 56.5% من إجمالي أهداف «الركنيات» في البطولة كلها، خاصة في ظل عدم استقبال 5 فرق أي هدف عبر تلك الطريقة، وهم «الزعيم»، «الفُرسان»، «الإمبراطور»، «الملك»، و«البركان».

وسجّلت الفرق 15 هدفاً، بنسبة 65% من أهداف «الركنيات»، عبر الرؤوس وألعاب الهواء، وأتت 8 منها داخل منطقة «الـ 6 ياردات»، بنسبة 34.8%، وتسببت عرضياتها المُباشرة بالطبع في تسجيل 19 منها، بنسبة 82.6%، وإذا كانت سبباً في تسجيل «هدف ذاتي» واحد، فإن لابا كودجو وأدريلسون سيلفا هما الأكثر تسجيلاً للأهداف عبرها، بواقع هدفين لكل منهما.